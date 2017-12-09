09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı

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Türkiye ile Bahreyn arasında savunma sanayi iş birliğini kapsayan anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı.
Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı
Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı hükümetleri arasında savunma sanayi iş birliği alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Dışişleri Bakanlığının 24 Ağustos tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 22 Eylül'de onaylandı.

Karar, 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun'un 3 ve 5'inci maddelerine göre alındı.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma kapsamında; Ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon, Nihai ürünlerin 3. taraflara pazarlanması,Envanterlerdeki ihtiyaç fazlası ürünlerin alınıp satılması, mübadelesi yapılabilecek.

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