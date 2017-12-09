Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı

Türkiye ile Bahreyn arasında savunma sanayi iş birliğini kapsayan anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı hükümetleri arasında savunma sanayi iş birliği alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Dışişleri Bakanlığının 24 Ağustos tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 22 Eylül'de onaylandı.

Karar, 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun'un 3 ve 5'inci maddelerine göre alındı.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma kapsamında; Ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon, Nihai ürünlerin 3. taraflara pazarlanması,Envanterlerdeki ihtiyaç fazlası ürünlerin alınıp satılması, mübadelesi yapılabilecek.