09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Down sendromlu Filistinli gence gözaltı

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İsrail askerleri dün, El-Halil kentinde down sendromlu bir filistinli genci gözaltına aldı.
Down sendromlu Filistinli gence gözaltı
Down sendromlu Filistinli gence gözaltı Down sendromlu Filistinli gence gözaltı Down sendromlu Filistinli gence gözaltı

İsrail kadınlar ve çocuklardan sonra şimdi de engellileri gözaltına alıyor.

İsrail güvenlik güçleri bir skandala daha imza attı. İşgal altındaki topraklarda birçok Filistinliyi sudan sebeplerle gözaltına alıp işkence eden işgal askerleri, dün Filistin'in El-Halil kentinde down sendromlu Filistinli Muhammad Al-Taweel'i gözaltına aldı.

Amerika ve İsrail'e karşı Cuma gününü "Öfke Cuması" ilan eden Filistinliler, Cuma namazı sonrasında gösteriler düzenledi. İsrail güvenlik güçleri, çok sayıda Filistinliyi yaraladı ve gözaltına aldı.

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