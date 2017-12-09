Down sendromlu Filistinli gence gözaltı

İsrail kadınlar ve çocuklardan sonra şimdi de engellileri gözaltına alıyor.
İsrail güvenlik güçleri bir skandala daha imza attı. İşgal altındaki topraklarda birçok Filistinliyi sudan sebeplerle gözaltına alıp işkence eden işgal askerleri, dün Filistin'in El-Halil kentinde down sendromlu Filistinli Muhammad Al-Taweel'i gözaltına aldı.
Amerika ve İsrail'e karşı Cuma gününü "Öfke Cuması" ilan eden Filistinliler, Cuma namazı sonrasında gösteriler düzenledi. İsrail güvenlik güçleri, çok sayıda Filistinliyi yaraladı ve gözaltına aldı.