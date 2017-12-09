09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 3 Aralık'ta otomobilde cesetleri bulunan dayı ve yeğeninin öldürüldükten sonra araçta yakıldıkları belirlendi.
Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı
Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin  otomobilde bulduğu mermi deliğinden yola çıkarak, soruşturmayı derinleştirdi.

Dayı ve yeğeninin öldürüldükten sonra otomobile benzin dökülerek  yakıldığını belirleyen ekipler, olay yerinin yakınındaki Aslıhanlar köyünde  yaşayan N.Y. ve oğlu M.A.Y. ile B.Ç'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin  yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuş, ekipler olay yerine  geldiklerinde, tamamen yanmış araçta 2 ceset bulmuştu. Yapılan incelemede  otomobilde tanınmaz halde bulunan cesetlerin Kamil Çolak (37) ve yeğeni Serkan  Sarı'ya (17) ait olduğu belirlenmişti.

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