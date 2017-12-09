09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor

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Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor
Cenevre'deki 8. tur Suriye görüşmelerinin muhalefet heyeti sözcüsü Kadmani, "Burada alternatif sunmamız lazım, dünya Esed rejimine alternatif bekliyor." dedi.
Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 8. tur görüşmelerde yer alan muhalefet heyeti sözcüsü Besme Kadmani, dünyanın Beşşar Esed rejimine alternatif beklediğini belirtti.

Muhalefet heyeti sözcüsü Besme Kadmani, AA muhabirine Cenevre’deki görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadmani, öncelikle toplantılara tek taraflı olarak Birleşmiş Milletleri (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile devam ettiklerini belirterek, Esed rejimi heyetinin henüz Cenevre'ye dönmediğini söyledi.

BM ile tek taraflı olsa bile görüşmelere devam ettiklerine dikkati çeken Kadmani, "Burada rejim istese de istemese de alternatif sunmamız lazım. Dünya Esed rejimine alternatif bekliyor. Bu iş ise muhaliflerin sorumluluğunda." dedi.

Kadmani, muhaliflerin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşması gereği çatışmalara son verdiğini vurgulayarak, "Bizler siyasi çözüme bağlıyız. Ancak şu ana kadar diyalog göremedik. Çünkü rejim heyeti henüz burada yok. Bizler burada Suriye halkını temsil ediyoruz. Görüşmelere, detaylara girmemiz lazım. Suriye halkı merak etmesin, gerçek bir alternatif için genel görüşümüz var." diye konuştu.

Kararlarında bağımsız olduklarını dile getiren Kadmani, "Bizi hiç kimse ve hiçbir şey bağlamaz. BM Suriye Özel Temsilcisi de bağlamaz. Onun görevi rejim heyetiyle görüşmelerimizi yürütmek." ifadelerini kullandı.

Kadmani, görüşmelerde anayasa ve seçimlere ilişkin gelinen noktaya ilişkin de "BM Suriye Özel Temsilcisi ile belirlenen konular hakkında 6 aydır görüşüyoruz. Henüz içeriği netleşmesi gereken çeşitli konular var." dedi.

Anayasa çalışmalarının sürekli toplantılara ihtiyacı olduğunu belirten Kadmani, BM Özel Temsilcisi ile anayasayı hazırlama sürecinde görüşeceklerini ifade etti.

"Mevcut Suriye ordusunun yeniden yapılanmaya ihtiyacı var"

5 yıl sonra Suriye'nin demokratik ve çoğulcu bir yapıya sahip olacağına vurgu yapan Kadmani, "Bütün vatandaşların hakları savunulacak. Halkı bütün dış tehditlerden koruyacak ulusal bir ordumuz olacak." diye konuştu.

Mevcut Suriye ordusunun yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kadmani, "Emniyet ve güvenlik birimlerinin hepsi kapanacak. Elimizdeki evraklar bu birimleri yeniden kurmak için hazırlandı." dedi.

"Durumu acil olanların abluka altındaki Doğu Guta'dan çıkarılması gerekiyor"

Rejim ve destekçilerinin kuşatma altında tuttuğu başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine ilişkin Kadmani, "Bir an önce durumu acil olanların abluka altındaki Doğu Guta'dan çıkarılması lazım. Rusya'nın rejime baskı yapması gerekiyor. Buradaki çalışma ekibimiz Doğu Guta'daki insani durum için Cenevre'de bulunan bütün ülkelere yöneliyor." dedi.

Bu ekibin görevinin, BM’nin 2254 sayılı kararını uygulama yolları için görüşmeleri sağlamak olduğunu belirten Kadmani, "Kuşatma bir savaş suçudur ve kalkmalıdır. Bizler 400 bin sivilin ölmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, rejim heyetinin Cenevre toplantısına pazar günü katılacağını ve görüşmelerde anayasa ve seçim konularının görüşüleceğini söylemişti.

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