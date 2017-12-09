09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!
Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu! Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu! Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları:

"Bu basın toplantısı asla bir savunma değil. Bilgilendirme amacıyla yapılıyor. Verilemeyecek hiç bir hesabımız yoktur. Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler ve benim isteğim üzerine savcılığa gidip kendisi başvurmuştur. Soruşturma yapın diye. O soruşturmaların tamamından aklanmıştır.

Şu anda yapılmak istenen haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar. Yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın istiyorlar. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkı için sonuna kadar konuşacağım. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım.

Hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar. Biz onlara belge gösterdik, onlar da hesabını verselerdi. Bizim belediye başkanları Man adalarında şirket mi kurdu. Bütün banka hesapları, kredi kartları, yaptığı her alışveriş denetlendi. Biz denetlenmekten korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına karşı çıkarız. Buna asla izin vermeyiz."

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