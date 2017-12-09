09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi!

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak'ta DEAŞ'a karşı savaşın sona erdiğini duyurdu.
İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi!
İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi! İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi! İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın bittiğini açıkladı.

İbadi, Bağdat’ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve DEAŞ’la savaşın sona erdiğini kaydetti.

ABD’nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi.

İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü DEAŞ’tan temizlendiğini bildirdi.

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