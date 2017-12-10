Türkiye ve İran anlaştı! Planlar hazır

Süleyman Soylu ve İranlı mevkidaşı Fazli'nin katıldığı zirvede, istihbarat işbirliği ve PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar masaya yatırılarak terörle mücadelede mutabakata varıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin de yer aldığı Karma Güvenlik Toplantısı'na katıldı. İki ülke güvenliğinin masaya yatırıldığı zirvede teröre karşı işbirliğini daha da güçlendirecek planlamalar detaylı olarak değerlendirildi.



Türkiye-İran sınırında yapılan duvar çalışmalarına yönelik PKK saldırıları ve çalışmalarda gelinen son aşama da görüşülen konular arasında yer aldı. İran temaslarında, istihbarat işbirliği ile PKK/PYD'yi finanse eden kaçakçılık faaliyetlerine yönelik ortak müdahale konuları da ele alındı.

ATILACAK ADIMLAR BELİRLENDİ

Toplantı sonrası Fazli ile ortak basın toplantısı yapan Soylu, terörle mücadele, göç, sınır konuları, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlar gibi meseleleri tek tek ele aldıklarını, bundan sonraki süreçte atacakları adımları planlayıp belirlediklerini ifade etti.

İran İçişleri Bakanı Fazli ise önümüzdeki dönem Türkiye'de düzenlenecek olan güvenlik toplantısında terörle mücadele, sınır güvenliği ile insan ve mal kaçakçılığı gibi sorunlar için bazı kararlar alacaklarını söyledi. Tahran'da Soylu’ya Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de eşlik etti.