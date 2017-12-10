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Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu

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Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu
Diyarbakır’ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerinde 7 Aralık’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu tamamlandı.
Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu

Operasyonda terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. 

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır ili Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 18.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu, 09 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.

Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; BTÖ mensuplarınca kullanılan 2 adet sığınak ve 1 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir.

ELE GEÇİRİLENLER

Lice ilçesi Birlik, Şenlik köyleri ile Hani ilçesi Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy ve Kırım köyleri mülki sınırları içerisinde 2 adet sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,62 milimetrelik Zbrojovka marka piyade tüfeği, 29 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 41 adet 7,62x54 milimetrelik piyade tüfeği fişeği, 11 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet radyo frekanslı patlatma düzeneği, 1 adet uzaktan kumanda, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 adet boş Bixi mühimmat kutusu, 400 metre kablo, 11 adet tüp, 56 adet pil, 1 adet vitrin mankeni baş kısmı, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yol Kontrol Faaliyetleri (YKN) ile adli aramalar neticesinde, 2 bin 116 şahıs ve 985 aracın JABS sorgulaması yapılmış, operasyon bölgesindeki 40 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 1’i “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanmış, haklarında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.”

1 milyon TL değerine esrar maddesi ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Hani ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 1 milyon 293 bin TL olan 112,5 kilogram kubar ve 11,2 kilogram toz olmak üzere toplam 123,7 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, muhafaza altına alındığı belirtildi.

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