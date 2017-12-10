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Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha

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Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha
Dünyaca ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin Almanya’daki 45 bin kitabını Türkiye’ye getirmek istedi. Diplomatik girişimler sonucu, 30 bin kitap Türkiye’ye getirildi.
Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha

Ancak Almanya, Frankfurt Havalimanı’nda el koyduğu 15 bin kitaba “ulusal kültür varlığı” bahanesiyle çıkış izni vermedi. 

Türkiye ile Almanya arasında bu kez, ''kitap'' krizi yaşanıyor. Almanya, dünyaca ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 45 bin kitabının Türkiye’ye getirilmesine izin vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Sezgin’in kitapları için başlatılan diplomatik girişimler sonucu, 30 bin kitap Türkiye’ye getirildi.

Ancak Almanya,Frankfurt Havalimanı’nda el koyduğu kitapların 15 binine, “ulusal kültür varlığı” bahanesiyle çıkış izni vermedi. Hükümet bu kez 15 bin kitabın Türkiye’ye getirilmesi konusunda yeniden girişim başlattı. Kitapların getirilmesiyle birlikte İstanbul Gülhane Parkı’nda Prof. Dr Fuat Sezgin ve eşi Dr. Ursula Sezgin adına da kütüphane kurulacak. 

15 BİN KİTAP İÇİN MÜCADELE

Türkiye, 1960 darbesinde cuntacılar tarafından, “Zararlı Profesör” fişlemesiyle akademik çalışması sonlandırılan ve Almanya’ya kaçmak zorunda kalan dünyaca ünlü Türk Bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yıllarca kütüphanesinde biriktirdiği eserlere el koyan Almanya’ya karşı mücadele yürütüyor. Prof. Dr. Sezgin, İstanbul Gülhane Parkı içinde kendisi ve eşi Dr. Ursula Sezgin ismiyle kurulacak Bilimler Tarihi Kütüphanesi için Almanya-Frankfurt’taki Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi’nde bulunan 45 bin ciltlik yazma ve basma kitaplarını geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye getirmek istemiş, ancak Frankfurt Havalimanı’nda, “ulusal kültür varlığı” denilerek Alman polisi tarafından kitapların gümrükten geçirilmesi engellenmişti. Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle eserlerin incelemeleri talep edildi.

Alman makamlarının incelemesiyle kitapların kişisel kolleksiyon olduğuna karar verilerek sadece 30 bin kitabın Türkiye’ye gitmesine izin verildi. Almanya’dan Türkiye’ye gelerek adına kurulacak kütüphane çalışmalarını bizzat takip eden Prof. Dr. Sezgin, hükümetin desteğiyle kalan 15 bin kitabın Türkiye’ye gönderilmesi için mücadele başlattı. Sezgin’in hazinesi için Alman makamlarıyla yeniden temasa geçen hükümet, “eserlere el koyamayacaklarını” söyleyerek Türkiye’ye gönderilmesini talep etti. Almanya’dan gelecek yanıt beklenirken İstanbul’da kurulacak kütüphanede çalışmaların sona geldiği, açılış için kitapların Türkiye’ye iadesinin beklendiği öğrenildi.

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Süreç hakkında bilglendirilen Erdoğan, geçen yıl Prof. Dr. Sezgin’i Mabeyn Köşkü’nde kabul etmişti. Erdoğan, ''ABD’yi Colomb değil Müslümanlar keşfetti'' iddiasına kaynak olarak da Sezgin’i göstermişti.

Sezgin, 1960 darbesinde zararlı profesör denilerek cuntacılar tarafından İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden atılmıştı. Sezgin, tutuklanacağı bilgisini alınca terk etmek istemediği Türkiye’den 36 yaşında ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sezgin, kendisine daha önce hocalık teklif eden ve reddettiği Almanya’nın Frankfurt Üniversitesi’nin teklifini kabul etmek zorunda kalarak 1961’de Almanya’ya yerleşti. O tarihten bu yana Almanya’da yaşayan Sezgin, yıllarca Türkiye hasreti çekti.

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