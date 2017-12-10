Suudi Prens’ten Filistin liderine: Sabırlı ol!

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin-İsrail barışı için yeni bir plan hazırlandığını açıkladı, ancak ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan’ın ülkedeki medya kuruluşlarına Trump’ın Kudüs kararı hakkında fazla yayın yapmamaları konusunda uyardığı iddia edilirken Riyad’ın perde arkasında hazırlanmakta olan bir barış planı konusunda Filistinlileri ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Trump'ın damadı Yahudi asıllı Jared Kushner (36), Suudi Veliaht Prensi Muhammed (32) ile yakın ilişkiler geliştirmiş durumda.

Reuters ajansına göre barış planı stratejisinde Riyad ile ABD’nin aynı gemide yer aldıkları anlaşılıyor. Dört Filistinli yetkili, Prens’in, Trump ve damadının 2018 yılının ilk yarısında açıklamaya hazırlandıkları bu planla ilgili olarak Filistin lideri Mahmud Abbas ile de görüştüğünü kaydetti.

PRENS, DESTEK İSTEDİ

Bir Filistinli yetkili Prens'in kasım ayında Riyad'da yapılan görüşmede 'Ebu Mazen' olarak da bilinen Abbas'a, ''Sabırlı ol, iyi haberler alacaksın. Barış süreci devam edecek'' dediğini aktardı. Trump'ın da Abbas'a ''Hoşuna gidecek bazı tekliflerim olacak'' dediği belirtiliyor.

Ancak ABD’nin planının Filistinlilerin taleplerini karşılamayacağına dair şüpheler sözkonusu. Özellikle de Filistin'in bağımsızlık halinde başkenti yapmak istediği Doğu Kudüs konusunda tavize zorlanabileceği kaygısı mevcut. Ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin kalması öngörülürken sınır kontrolünün de İsrail’de olması planlanıyor.

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nden Shadi Hamid, Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla ilgili, ''Suudiler bir kırmızı çizgi çekseydi Trump'ın böyle bir adım atması muhtemel değildi'' diyor.

Öte yandan, İran'ın artan nüfuzuna karşı S.Arabistan'ın ABD ile işbirliği içinde olmak istediği de biliniyor.