PKK'nın 'drone'u mu?

Güvenlik güçleri drone’u düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından emniyet yetkilileri geniş çaplı bir araştırma başlattı.
PKK'NIN MI?
İstihbarat birimleri drone’un terör örgütü PKK’ya ait olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce de istihbaratın verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerinin son teknoloji silahlarla PKK’ya ağır darbeler vurduğu bilinirken, silah ve mühimmat kayıplarının yanı sıra İHA ve SİHA’larla öldürülen terörist sayısında da rakamlar artıyor.
Bu yüzden terör örgütünün son teknolojik silah üretimi yapan tesislere yönelik faaliyetlerde bulunması ihtimali üzerinde duruluyor.