Arap liderlere tepki!

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi sonrası tüm dünya ayağa kalktı. En güçlü ses ise yine Türkiye'den geldi. Bölgede yaşayan Müslümanlar, Arap liderlerin tepkilerinin zayıf olduğunu söylerken, 'Erdoğan gibi olamadılar' diyorlar.

Wajeeh Nuseibeh, Hz İsa’nın defnedildiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi’nin anahtarlarını muhafaza eden bir Filistinli Müslüman. Kilisenin anahtarları, Hıristiyanlar arasındaki kargaşanın önlenmesi için Müslüman bir aileye teslim edilmiş. Nuseibeh, Müslümanların asırlardır burayı kontrol ettiğini, kilisenin anahtarlarının ailesine verildiğini aktarıyor. Her gün Kilise’nin kapılarını açıp kapayan Nuseibeh’in ailesi yüzyıllardır bu anahtarın koruyucusu.

ERDOĞAN GİBİ OLAMADILAR

Nuseibeh “Bu kutsal şehir herkese ait, sadece bir grubun kontrol etmesini kabul edemeyiz. Doğu Kudüs’te 300 binden fazla insan yaşıyor. Yaklaşık 15 bin Hıristiyan var. Eski Şehir’’in yüzde 70’i Müslümanlardan oluşuyor. Onları böylece Kudüs’ten atamazsınız” diyor.

Trump’ın, Kudüs halkının adına karar vermesini büyük hata olarak değerlendiren Nuseibeh, bu kararın barış sürecine hizmet etmeyeceği görüşünde. ABD Başkanı’nın açıklaması sonrası harekete geçemeyen Arap ülkelerini suçlayan Nuseibeh’e göre Türkiye, Kudüs’e Arap ülkelerinden daha etkili şekilde sahip çıkıyor. “Arap liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığını yapamadı” diyor ve ekliyor: “Türkiye çok iyi bir pozisyon aldı. Diğer birçok Arap ülkesinden çok daha iyi. Onlar hâlâ birbirleriyle çatışmakla meşgul.”

HÜRRİYET