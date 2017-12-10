10 Aralık 2017 Pazar21 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:11Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 154,062 -0.65
  • Dolar: 3,8353 -0.54
  • Euro: 4,5054 -0.90

Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv!

»
Sarraf’ın ABD’ye gönderilmesini istediği Roysar Altın’a ait özel şifreli hard diskin, 1 yıllık süreçte 6 kez el değiştirdiği Sarraf’ın finans müdürü Akol’un ifadesinde ortaya çıktı
Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv!
Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv! Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv! Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv!

ABD’deki 17-25 Aralık benzeri kumpas davasında, Rıza Sarraf’ın anlaşmalı olarak tanık olmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan casusluk soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Rıza Sarraf'ı ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Roysar Altın ile ilgili geçtiğimiz hafta ele geçirdiği özel şifreli hard diskin 6 kez el değiştirdiği ortaya çıktı.

RIZA, ABİSİNE TESLİM ETTİ

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre , Rıza Sarraf’ın finans müdürü Regaip Akol’un İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 28 Kasım tarihinde verdiği ifadesine ulaştı. ‘FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olmak, üyesi olmak ve örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak’ iddiasıyla gözaltına alınan Akol, hard diskçarkının nasıl döndüğünü tek tek anlattı. ABD’deki Sarraf  dosyasını alt üst edecek olan Roysar Altın ile Avrupalı şirketlerin ticari faaliyetlerinin bilgilerinin de bulunduğu hard disk, 6 kez el değiştirdikten sonra ABD’ye gönderilmeden 1 gün önce polis tarafından ele geçirildi. İşte bu süreç, Reza Sarraf’ın ABD’ye gitmeden önce hard diski abisi Muhammed Zarrab’a teslim etmesiyle başladı.

ACİL OLARAK ABD’DEN İSTENDİ

Bir yılı aşkın süre boyunca hard diski saklayan Muhammed Zarrab’ın, Türkiye’den çıkmadan önce 2017 Ekim ayında hard diski Rıza Sarraf’ın şirketteki odasına bıraktığı anlaşıldı. Kamuoyunda hard disk bilgisi henüz yokken, Kasım ayında Sarraf’ın ABD’deki davada 26 Ekim tarihinde tüm suçlamaları kabul ederek ‘anlaşmalı’ tanık olduğu açıklandı. Regaip Akol’un ifadesine göre, 17 Kasım’da Zarrab’ın avukatı Şems Al-Bazz, Zarrab’ın danışmanı Mustafa Hacısalimoğlu’nu aradı ve acil olarak hard diskin ABD’ye gönderilmesini istedi.

BİLİŞİM UZMANINDAN İNSAN KAYNAKLARINA

Hacısalimoğlu’nun, ABD’den gelen talimat sonrasında, kendisi aradığını söyleyen Regaip Akol, “hard diskten bilgim yok” dediğini aktarıyor. Süreç daha sonra şu şekilde işliyor; “Hard diskin Regaip Akol’da olmadığını anlayan Hacısalimoğlu, şirkette bilgi teknolojileri uzmanı olarak çalışan Mustafa Can Uyanık ile irtibat kuruyor. Uyanık, işten ayrılırken hard diski İnsan kaynakları müdürü Ali Özkan’a bıraktığını söylüyor. Bu bilgi Hacısalimoğlu tarafından Regaip Akol’a iletiliyor”.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...İngiltere ziyaretinde Başbakan Teresa May ile görüşen Başbakan Yıldırım, kaçak FETÖ'cü iş adamı Akın İpek, FETÖ'cü Kerim Balcı ile 9 askerin iadesini istedi.
Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv!Sarraf'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşiv!Sarraf’ın ABD’ye gönderilmesini istediği Roysar Altın’a ait özel şifreli hard diskin, 1 yıllık süreçte 6 kez el değiştirdiği Sarraf’ın finans müdürü Akol’un ifadesinde ortaya çıktı
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamaBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalarda bulunuyor...
Arap ülkesinden İsrail'e 'kardeşlik' ziyareti!Arap ülkesinden İsrail'e 'kardeşlik' ziyareti!İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Bahreyn'den bir heyetin, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.
Erdoğan: ABD'nin kararını kolaylaştırdıErdoğan: ABD'nin kararını kolaylaştırdıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü kritik açıklamalarda bulundu.
Ağır cezalar geliyorAğır cezalar geliyorUlaştırma Bakanı Arslan, kaçak geçişi önleyeceklerini belirterek, “Kamyon ve otobüsler köprünün son çıkışında döndürülecek. Yabancı araçlar gümrükten çıkamayacak” dedi
  • Arap liderlere tepki!10 Aralık 2017 Pazar 10:12
  • PKK'nın 'drone'u mu?10 Aralık 2017 Pazar 10:11
  • Almanya ile Türkiye arasında bir kriz daha10 Aralık 2017 Pazar 10:08
  • Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu10 Aralık 2017 Pazar 10:04
  • Türkiye ve İran anlaştı! Planlar hazır10 Aralık 2017 Pazar 10:01
  • Savunma sanayinde dev işbirliği! Onaylandı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs telefonu!09 Aralık 2017 Cumartesi 13:58
  • Ders kitabında şifreli mesaj: Uçurtma Şenlikleri09 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
  • Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var09 Aralık 2017 Cumartesi 12:48
  • PKK'ya terör örgütü diyemeyen kızlar tutuklandı!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri