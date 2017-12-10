10 Aralık 2017 Pazar21 R.Evvel 1439
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Dünya devine rest çekti!

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Dünya devine rest çekti!
SpaceX CEO'su Elon Musk, Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'ün Mars konusunda Elon Musk'ı geçeceğiz açıklamasına 'Buyur yap!' yanıtını verdi.
Dünya devine rest çekti! Dünya devine rest çekti! Dünya devine rest çekti!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay araştırmaları şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a seyahat konusunda Boeing'e meydan okudu.
 
Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg'ün "Mars konusunda Elon Musk'ı geçeceğiz" yönündeki açıklamasını paylaşan Fortune Dergisi'ne Musk'ın cevabı "Buyur yap!" oldu.
 
Muilenburg, CNBC'ye verdiği röportajda da "Eninde sonunda Mars'a gideceğiz ve kesinlikle inanıyorum ki, Mars'a ilk ayak basacak kişiyi bir Boeing roketi taşıyacak" dedi.
 
Yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak projeler için görüşen Elon Musk, elektrikli otomobil ve TIR üretiminden, uzaya uydu göndermeye, yapay zekadan, altı saati 30 dakikaya indirecek tünel projelerine kadar çok geniş bir alanda yatırım yapıyor. Tüm projelerin yönetimi de Musk'ta.
 
Küçüklüğünden bu yana büyük bir bilim-kurgu ve uzay meraklısı olan Musk'ın en büyük hayali ise Mars'a seyahat. Ancak bu işe meraklı diğer firmaların aksine, Musk, Mars'ta kolonileşmek ve yerleşik bir hayat kurmak istiyor.
 
Bunun için buz kaplı Kızıl Gezegen'in ısıtılması gerektiğini söyleyen Musk, işe şirketlerinin ürettiği güneş panellerini Mars'a yerleştirerek başlamayı planlıyor.
 
Ekim ayında SpaceX'in hedeflerini açıklayan Musk, insanları "çoklugezegen türleri" hâline getirmek istediklerini söyledi. Mars'a ilk seyahatler 2020 olarak planlanıyor.

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