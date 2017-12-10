10 Aralık 2017 Pazar21 R.Evvel 1439
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'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...

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İngiltere ziyaretinde Başbakan Teresa May ile görüşen Başbakan Yıldırım, kaçak FETÖ'cü iş adamı Akın İpek, FETÖ'cü Kerim Balcı ile 9 askerin iadesini istedi.
'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...
'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama... 'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama... 'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından özellikle kaçmak için Almanya ve İngiltere'yi tercih eden FETÖ'cülerin peşini bırakmıyor.

Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek Başbakan Binali Yıldırım gerekse kabine üyelerinin mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ana gündem maddesini firari FETÖ sanıkları oluşturuyor.

BAKANLIK LOJMANINDA KALIYORLAR

FETÖ'nün Zekeriye Öz gibi tetikçileri Almanya'ya kaçarken, ekonomi ayağında bulunanların tercihi ise İngiltere. Türkiye ise hangi FETÖ'cünün nereye kaçtığını tek tek tespit etti. İngiltere'de bulunan FETÖ'cüler Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde resmi temaslar için gittiği İngiltere'de de gündeme geldi.

Yıldırım, gerek İngiltere Başbakanı Teresa Mayile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede gerekse heyetler arası görüşmede Akın İpek, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi 'milleti dışarı çıkmayın' çağrısı yapan kaçak FETÖ'cü Kerim Balcı ile İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı lojmanlarda ikamet ettiği tespit edilen 9 askerin iadesini istedi.

Resmi ziyaret heyetinde yer alan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de İngilliz mevkidaşı Gavin Williamson ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yönelik görüşmelerin yanı sıra FETÖ'cülerin iadesini talep etti. İngiliz Savunma Bakanı Williamson ise göreve yeni geldiğini FETÖ mensupları hakkında bilgisi olmadığını belirterek konuyu İçişleri Bakanlığı'na inceleteceğini ifade etti.

Öte yandan terör örgütü FETÖ'nün kasası olan Akın İpek İngiltere'de 2014 yılında Koza Altın isminde sermayesi 60 milyon sterlin yani 216 milyon TL olan bir şirket kurdu ve orada yaşıyor. Yine kaçak FETÖ'cü Kerim Balcı da elini kolunu sallayarak İngiltere'de geziyor ve konferanslar vererek Türkiye aleyhine kara propaganda yürütüyor.

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