10 Aralık 2017 Pazar21 R.Evvel 1439
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O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Konsolosluğu'nun önünde gerçekleşen Kudüs eyleminde çatışma çıktı.
O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!
O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma! O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma! O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!

Göstericiler ABD Konsolosluğu'na taş ve molotof kokteyli atarken, Lübnan polisi tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Kalabalığın ABD Konsolosluğu'na çıkan yolları kapattığı Beyrut'ta gerginlik devam ediyor.

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