O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!

Göstericiler ABD Konsolosluğu'na taş ve molotof kokteyli atarken, Lübnan polisi tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Kalabalığın ABD Konsolosluğu'na çıkan yolları kapattığı Beyrut'ta gerginlik devam ediyor.
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Göstericiler ABD Konsolosluğu'na taş ve molotof kokteyli atarken, Lübnan polisi tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Kalabalığın ABD Konsolosluğu'na çıkan yolları kapattığı Beyrut'ta gerginlik devam ediyor.