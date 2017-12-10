10 Aralık 2017 Pazar22 R.Evvel 1439
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Vatikan'dan Kudüs açıklaması!

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Vatikan’dan Kudüs’ün durumuna ait bir açıklama yapıldı.
Vatikan'dan Kudüs açıklaması!
Vatikan'dan Kudüs açıklaması! Vatikan'dan Kudüs açıklaması! Vatikan'dan Kudüs açıklaması!

Papa Francis, açıklamasında “Ortadoğu'daki durumun gelişmelerine büyük önem vermekle birlikte, dünyanın dört bir yanından gelen Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için kutsal bir şehir olan Kudüs'e özel birönem vererek gelişmeleri takip etmektedir” ifadelerinin geçtiği açıklamada, yaşanan çatışmalara dair üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Papa “sağduyu ve akıl” ile davranılmasını isteyerek, bölgede genişleyen şiddet sarmalarının yeni kurbanlar yarattığını, ülke liderlerine de “ağırbaşlı” bir tavır içerisinde kendilerini şiddeti önlemeye adamaları gerektiğini ifade etti.

Açıklama şöyle: “Bölgede ileriye yönelik olarak barışın sağlanması konusundaki endişeler acil olarak toplantı çağrısı yapılan Arap birlikleri ve İslam İşbirliği teşkilatının gündemindedir.

Vatikan bu endişeleri dikkat almakta ve Papa Francis'in samimi sözlerini hatırlatarak, Kutsal Kent'in tekil karakteri ve statükoya saygı gösterme konusundaki iyi bilinen konumunu, uluslararası görüşmelere uygun olarak tekrarlamaktadır.  Aynı zamanda Kutsal Kitap, yalnızca İsrailliler ve Filistinliler arasında müzakere edilmiş bir çözümün istikrarlı ve kalıcı bir barış getireceği ve iki devletin uluslararası alanda tanınmış sınırlar içinde barış içinde bir arada kalmasını garanti edeceğine olan inancını yinelemektedir.”

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