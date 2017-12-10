10 Aralık 2017 Pazar22 R.Evvel 1439
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Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren...

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Kamuda çalışan 3 milyondan fazla memura verilecek aile yardımlarına zam yapıldı. Ocak’tan itibaren yeni rakamlar geçerli olacak
Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren...
Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren... Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren... Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren...

Ocak ayından itibaren memurların aile yardımları da artacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde memurların sosyal ve mali haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bunlardan birisi de memurlara her ay ödenen aile yardımı. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 219.17 lira ödeniyor.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35, 6 yaş üstü için 25.68 lira olarak uygulanıyor. 2018 ve 2019'da her 6 aylık dönemle maaşlarda yapılacak artışla birlikte aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımı Ocak 2018'de 227.94 TL'ye, Temmuz 2018'de 235.92 TL'ye, Ocak 2019'da 245.36 TL'ye, Temmuz 2019'da 257.63 TL'ye çıkacak.
ÇOCUK İÇİN ÖDEME 

​Çocuk yardımı tutarı ise Temmuz 2019'da 0-6 yaş için 60.36 liraya, 6 yaş üstü için 30.18 liraya yükselecek. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321.71 lira ödenirken, bu tutar Temmuz 2019'da 378.35 liraya çıkacak. 2 yıllık dönemde enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek..

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