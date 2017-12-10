10 Aralık 2017 Pazar22 R.Evvel 1439
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Başakşehir liderliği kaybetti!

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Başakşehir liderliği kaybetti!
Süper Lig'de 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve rakibini zirveden indirdi.
Başakşehir liderliği kaybetti! Başakşehir liderliği kaybetti! Başakşehir liderliği kaybetti!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, ilk yarıda bulduğu golle Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

DG SİVASSPOR  1 - 0  M. BAŞAKŞEHİR

GOL: 17' Kone (Sivasspor)

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Cevdet Kömürcüoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Bifouma, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kone

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Napoleoni'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

14. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Ani gelişen Sivasspor atağında savunmadan seken topu önünde bulan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu penaltı noktası civarında kontrol eden Kone'nin etkili şutunda, Volkan Babacan meşin yuvarlağı güçlükle çelerek gole izin vermedi.

17. dakikada Sivasspor öne geçti. Emre Kılınç'ın soldan ceza alanına pasında topla buluşan Kone'nin penaltı noktası civarında yerden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesinin ardından direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Visca'nın ceza alanı dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

43. dakikada Auremir'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

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