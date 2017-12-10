Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Filistinliler ne kadar erken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanırsa barış o kadar erken gelir" dedi.
10 Aralık 2017 Pazar22 R.Evvel 1439
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Netanyahu'dan gerilimi tırmandracak açıklama!
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