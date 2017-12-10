10 Aralık 2017 Pazar22 R.Evvel 1439
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Trump'ı kızdıracak benzetme

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Trump'ı kızdıracak benzetme
ABD eski Başkanı Barack Obama, ABD'de "demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çok çabuk bozulabileceği" uyarısında bulundu.
Trump'ı kızdıracak benzetme Trump'ı kızdıracak benzetme Trump'ı kızdıracak benzetme

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmalarını, aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu söyledi. 

 

AA'nın haberine göre Obama, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD'de "demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çok çabuk bozulabileceği" uyarısında bulundu.

Konuşmasında açıkça Donald Trump yönetiminden söz etmeyen Obama, Hitler'in Almanya'daki yükselişine dikkati çekerek, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu kaydetti.

Dinleyicilerden "dikkatli olmalarını ve oy kullanmalarını" isteyen eski ABD Başkanı, özgür basının demokrasinin hayati unsuru olduğunu da vurguladı.

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