Cumhurbaşkanılığı'ndan Netanyahu'ya sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir.



LİDERİMİZE SALDIRMAK YERİNE İŞGALE SON VERSİN

Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs’ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir.

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin’de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir."