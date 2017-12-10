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Hakem 'penaltı' verdi, Umut Bulut çıldırdı!

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Hakem 'penaltı' verdi, Umut Bulut çıldırdı!
Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısının sonundaki penaltı kararı tartışmalara yol açtı.
Hakem 'penaltı' verdi, Umut Bulut çıldırdı! Hakem 'penaltı' verdi, Umut Bulut çıldırdı! Hakem 'penaltı' verdi, Umut Bulut çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserisporile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısında gergin anlar yaşandı.

İlk yarının son dakikasında ceza sahasında Umut Bulut topu uzakaştırmak isterken, daha erken davranan Cenk Tosun'un ayağına bir darbede bulundu. Cenk Tosun bu pozisyoda yerde kalırken, hakem de penaltı noktasını gösterdi.

Umut Bulut, hakemin bu kararı sonrası büyük tepki gösterdi. Hakeme itirazlarda bulunan Umut Bulut, Cenk Tosun'a da tepki gösterdi. Umut eldivenlerini de yere fırlatırken, hakem tecrübeli oyuncuya bu pozisyonda bir de sarı kart gösterdi.

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar da pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi. Çakar pozisyonla ilgili ''Beşiktaş'ın kazandığı penaltı yüzde 100 doğru'' ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen de pozisyonun penaltı olduğunu ''Öyle bir pozisyon ki, mahalle maçlarında da olur, burada topla beraber adama vurdu. Topa vururken, Cenk'i de götürüyor. Ben penaltı verirdim hakem olsaydım'' sözleriyle dile getirdi. A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu ise pozisyonun penaltı olmadığını söylerken ''Umut Bulut penaltı kararından sonra neden delirdi? Umut gerizekalı mı, Umut aptal mı? Senelerin futbolcusu, penaltıysa çekip gider. Bu işler öyle değil'' dedi.

Kazanılan penaltıyı Cenk Tosun gole çevirdi.

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