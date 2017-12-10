11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
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Celtic taraftarlarından Kudüs mesajı

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Celtic taraftarlarından Kudüs mesajı
İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görmesini protesto etti.
Celtic taraftarlarından Kudüs mesajı Celtic taraftarlarından Kudüs mesajı Celtic taraftarlarından Kudüs mesajı

İskoçya temsilcisi Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepki gösterdi.

Celtic taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını, ligde 2-2 berabere kaldıkları Hibernian deplasmanında açtıkları pankartla eleştirdi.

Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Trump'ın kararına tepki gösteren İskoç taraftarlar, pankartta "Kudüs, Filistin'dir" ifadesine yer verdi.

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