Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den hakem isyanı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bedir, hakemleri eleştirirken, ilginç ifadeler kullandı. Aynı zamanda Erol Bedir, 'Şampiyonluk yolunda en büyük rakibiniz olarak kimi görüyorsunuz?' şeklindeki soruya ''Hakemleri'' cevabını verdi.

İşte Erol Bedir'in diğer açıklamaları...

''2-3 hafta önce Trabzon'da penaltımız verilmedi, geçen hafta Adebayor elle attı. Bu hafta lehimize faul olması gerekirken penaltı verildi. Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul'da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar...'