Burak Yılmaz, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun."
11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
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Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması
Burak Yılmaz, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
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