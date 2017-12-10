Sumudica: Beşiktaş bu maç için...

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica, Beşiktaş maçı bitiminde "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyuncularımın hepsi bir kahraman. Sahada her şeylerini ortaya koydular. Türkiye'den en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan alan bir takım vardı. Bu maça daha hazır çıkmak için 8 oyuncularını Leipzig maçına götürmediler. Çok mutluyum. 30 bin taraftar mutlu oldu ve bu da beni mutlu etti." dedi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında konuşmayan Marius Sumudica, Umut Bulut'a övgü dolu sözler söyledi ve "Hakem hakkında konuşmayacağım. Taktik hakkında biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten 10 oyuncu ile çok iyi mücadele etik. Hepsi iki kişilik oynadılar. Beşiktaş'a karşı mücadele etmek kolay değil. Takım kaptanı Umut Bulut adına mutluyum. Umut Bulut'u burada istemediler ve kimse onun bu kadar takıma katkı yapacağını düşünmüyordu. Geçen sene 4 gol attı ve şimdi ise daha ilk yarı bitmeden 7 golü var. Allah, bana böyle bir büyük oyuncu ile çalışma fırsatı sundu." ifadelerini kullandı.