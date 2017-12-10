Umut Bulut'tan penaltı itirafı

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Umut Bulut"Maça galibiyet için çıkmıştık. Önede geçtik. Sezon başından bu yana iyi mücadele ediyoruz. özellikle içeride daha iyiyiz. Taraftarımıza teşekkür ederim, bizi iyi desteklediler. Bu sene hep destekliyorlar ama bu sene stat tam doluydu." dedi.

Cenk Tosun'a müdahalesi sonrasın penaltı çalınmasına tepki göstermesiyle ilgili açıklama yapması istenen Umut Bulut, "Penaltı pozisyonu ayağına çarpmışım. Maç sırasında penaltı olmadığını düşündüm ama sanırım herkes penaltı olduğunu söylüyor. Ben de penaltı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.