11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
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Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu

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Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu
25'e yakın İsrail askerinin gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi'nin nerede tutulduğu belli oldu.
Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin sokaklarında yeni bir intifadayı başlattı. Bütün dünya Filistin'deki yaşanan gelişmeleri anlık aktarırken, gündeme bir fotoğraf damgasını vurmuştu.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor.

İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmamıştı.

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Anadolu Ajansı Kudüs muhabirinin paylaştığı bilgiye göre, kahraman çocuk Beytullahim yakınında askeri hapishanede tutuluyor.

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