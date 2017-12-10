İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre,yarın 08.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
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İşte iptal olan İDO seferleri
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