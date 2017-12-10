11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
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İşte iptal olan İDO seferleri

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İşte iptal olan İDO seferleri
Hava muhalefeti nedeniyle yarın İDO'nun bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İşte iptal olan İDO seferleri İşte iptal olan İDO seferleri İşte iptal olan İDO seferleri

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre,yarın 08.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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