Kayseri'de Şenol Güneş'e saldırı iddiası

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçının devre arasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e saldırı olduğu iddia edildi.



Bu iddiaya Beşiktaş ve Kayserispor'dan yanıt geldi.



YUMRUK İDDİASI

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı sonrası Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar ve Sinan Engin, soyunma odasına giden Şenol Güneş'e bir kişinin saldırdığı ve deneyimli teknik adama yumruk attığı öne sürüldü.



Takımların soyunma odasına gittiği sırada önce ses bombası patladığı ve daha sonra ise Şenol Güneş'e saldırıldığı ifade edildi. Hakem hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun saldırının ardından Şenol Güneş ile görüştüğü ve "İsterseniz maça çıkmayabilirsiniz" dediği ancak deneyimli teknik adamın ise "Hayır, Beşiktaş sahada olacak ve buradan çıkıp gidecek" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili olarak görüntüleri istediği ve gerekli işlemlere başlayacağı belirtildi.

EROL BEDİR: "BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜK, 'SORUN YOK' DEDİLER"

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir, canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Erol Bedir, "Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ufak tefek tribünlerden tahriklerin olduğunu ve bunun her yerde yaşandığını dile getirdi. Ayrıca bizlere de teşekkür ettiler." dedi.