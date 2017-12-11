İran'dan şaşırtan mesaj!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail’le ilişkisini kesmesi ve Yemen’e yönelik bombardımanları durdurması durumunda Suudi Arabistan’la ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.

Bugün yayımlanan videoda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede rekabet içinde oldukları Suudi Arabistan’ı İsrail ile ‘yanlış arkadaşlık’ kurmakla ve Yemen’i ‘insanlık dışı bombardıman’a tutmakla suçladı. Bunlardan vazgeçmesi durumunda Riyad'la ilişkilerinin düzelebileceğini belirtti.



2016 başında Suudi Arabistan’ın Şii din adamı El Nimr’i idam etmesi üzerine İran’da halk sokağa dökülmüş ve Suudi Arabistan'ın Tahran'daki elçilik binasına zarar vermişti. Bunun üzerine Riyad, diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürürken, Tahran eylemlerle ilgili şüphelileri yakalayıp gözaltına almıştı.

Geçen ay Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze de Suudi Arabistan’ın İran’ı yüksek sesle suçlamasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini kendi menfaatleri için istemiyor.

Hasan Ruhahi, bu sabah İran Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada büyük güçlerin “terör gruplarının bölgeyi yönetmesini istediğini” belirtti. Mehr İngilizce’ye göre, Ruhani,“Bugün ABD, Şiyonizm’in yardımıyla Kudüs’ü hedef alan yeni bir komplo başlattı ama bizler onların komplolarına karşı sessiz kalmadık ve hiçbir zaman sessiz kalmayacağız” şeklinde konuştu.

YAKINDA KUDÜS'Ü KURTARACAĞIZ



Filistin halkını desteklemek ve Kudüs’teki kutsal mekanlarını konumak için “gerekli olan her adım atayacaklarını” da vurgulayan Ruhani, “İslam milletlerinin yakında Kudüs’ü kurtaracaklarını” da söyledi.

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