11 Aralık 2017 Pazartesi22 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,999 -0.04
  • Dolar: 3,8353 -0.54
  • Euro: 4,5054 -0.90

İran'dan şaşırtan mesaj!

»
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail’le ilişkisini kesmesi ve Yemen’e yönelik bombardımanları durdurması durumunda Suudi Arabistan’la ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.
İran'dan şaşırtan mesaj!
İran'dan şaşırtan mesaj! İran'dan şaşırtan mesaj! İran'dan şaşırtan mesaj!

Bugün yayımlanan videoda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede rekabet içinde oldukları Suudi Arabistan’ı İsrail ile ‘yanlış arkadaşlık’ kurmakla ve Yemen’i ‘insanlık dışı bombardıman’a tutmakla suçladı. Bunlardan vazgeçmesi durumunda Riyad'la ilişkilerinin düzelebileceğini belirtti.


2016 başında Suudi Arabistan’ın Şii din adamı El Nimr’i idam etmesi üzerine İran’da halk sokağa dökülmüş ve Suudi Arabistan'ın Tahran'daki elçilik binasına zarar vermişti. Bunun üzerine Riyad, diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürürken, Tahran eylemlerle ilgili şüphelileri yakalayıp gözaltına almıştı.

Geçen ay Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze de Suudi Arabistan’ın İran’ı yüksek sesle suçlamasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini kendi menfaatleri için istemiyor.

Hasan Ruhahi, bu sabah İran Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada büyük güçlerin “terör gruplarının bölgeyi yönetmesini istediğini” belirtti. Mehr İngilizce’ye göre, Ruhani,“Bugün ABD, Şiyonizm’in yardımıyla Kudüs’ü hedef alan yeni bir komplo başlattı ama bizler onların komplolarına karşı sessiz kalmadık ve hiçbir zaman sessiz kalmayacağız” şeklinde konuştu.

YAKINDA KUDÜS'Ü KURTARACAĞIZ

Filistin halkını desteklemek ve Kudüs’teki kutsal mekanlarını konumak için “gerekli olan her adım atayacaklarını” da vurgulayan Ruhani, “İslam milletlerinin yakında Kudüs’ü kurtaracaklarını” da söyledi.

MİLLİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk firmasını dünya devi yapan 'ABD ambargosu'Türk firmasını dünya devi yapan 'ABD ambargosu'Bir Türk sanayi kuruluşu, dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve dünyanın en güçlü motorlarına sahip araçlarının yer aldığı Formula yarışlarında damgasını vurdu.
İran'dan şaşırtan mesaj!İran'dan şaşırtan mesaj!İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail’le ilişkisini kesmesi ve Yemen’e yönelik bombardımanları durdurması durumunda Suudi Arabistan’la ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.
Türkiye'den Irak'a DEAŞ tebriğiTürkiye'den Irak'a DEAŞ tebriğiDışişleri Bakanlığınca, Irak'ın DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak hükümeti tebrik edildi.
İşte iptal olan İDO seferleriİşte iptal olan İDO seferleriHava muhalefeti nedeniyle yarın İDO'nun bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Cumhurbaşkanılığı'ndan Netanyahu'ya sert cevapCumhurbaşkanılığı'ndan Netanyahu'ya sert cevapCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevap verdi.
Telefonda hakaret edenler yandı!Telefonda hakaret edenler yandı!Yargıtay başka türlü delil elde etme imkanı bulunmayan kişinin, hakaret edenle arasında geçen telefon görüşmesini kayda alarak elde ettiği delili hukuka uygun saydı.
  • Bakan Arslan’dan hızlı tren müjdesi10 Aralık 2017 Pazar 19:43
  • Artık parayla satılacak!10 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • ABD'den kritik ziyaret!10 Aralık 2017 Pazar 18:38
  • İstanbul'da Kudüs için büyük miting10 Aralık 2017 Pazar 18:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü10 Aralık 2017 Pazar 18:17
  • Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren...10 Aralık 2017 Pazar 17:00
  • O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!10 Aralık 2017 Pazar 14:00
  • Bahçeli'den son dakika 'ittifak' açıklaması10 Aralık 2017 Pazar 13:15
  • Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı!10 Aralık 2017 Pazar 12:54
  • 'Akın İpek'i istedi, cevap: Haberimiz yok ama...10 Aralık 2017 Pazar 11:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri