Türk firmasını dünya devi yapan 'ABD ambargosu'

Bir Türk sanayi kuruluşu, dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve dünyanın en güçlü motorlarına sahip araçlarının yer aldığı Formula yarışlarında damgasını vurdu.

Pek bilinmese de Formula yarışlarındaki araçların bir çoğunun en önemli motor parçası olan "kam mili" Sivas’ta ESTAŞ isimli firma tarafından üretiliyor. Yerli sanayi kuruluşu bununla kalmayıp dünyanın en pahalı ve güçlü otomobillerinin kam millerinin üretimini de gerçekleştiriyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESTAŞ), dünyaca tanınan markaların ağır vasıta araçları, otomobil, lokomotif ve gemi jeneratör motorları için eksantrik mili üreterek, ABD, Fransa, Almanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülkeye satıyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 32 bini kapalı 130 bin metrekare alanda faaliyetini sürdüren ESTAŞ, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobillerle ağır vasıtaların, lokomotiflerin ve gemi jeneratör motorlarının eksantrik milini (kam mili) imal ediyor.Firma, ürünlerini 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977 yılından bu yana eksantrik mili ürettiklerini söyledi. Kuruldukları günden bu yana ihracata yönelik üretim yaptıklarını dile getiren Mavuş, "Motor imalatının yapıldığı, özellikle endüstriyel ülkelerde çok fazla tanınırlığı olan bir şirket. Şu anda da hem yerli üreticilere hem de ihracata yönelik üretimini sürdürüyor." dedi.

"VOLVO'NUN EKSANTRİK MİLİNİ ÜRETECEĞİZ"

Mavuş, ESTAŞ'ın hizmet verdiği 20'den fazla ana marka olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimin yüzde 70'i fabrikalara yüzde 30'u da yedek parça olarak piyasaya veriliyor. Bu yönüyle ESTAŞ'ın oldukça fazla çeşitliliği var. Çok küçük boyuttaki motosiklet eksantrik milinden, 3 metreye kadar olan jeneratör veya tank mili, ağır vasıta, iş makineleri mili yapıyoruz. Yani içinde yanıcı bir malzeme olan bütün motorlara yönelik üretim yapıyoruz. Scania, Renault, Nissan grubu, Mitsubishi, Bosch grubu, General Electric, Yamaha gibi farklı sektörlerden müşterilerimiz var. Savunma sanayine, ağır vasıta araçlarına ve daha küçük dizel motorlara eksantrik mili üretiyoruz. İçten yanmalı her türlü motorun eksantrik milini yapıyoruz. En son Volvo markasıyla anlaşmamız oldu. ESTAŞ Volvo markasıyla çalışmalarını devam ettirecek ve lüks segment araçlarda çeşitliliğini artıracak."

"ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 70'İ İHRACATA GİDİYOR"



ESTAŞ'ın sektöründe dünyada yüzde 3-4 pazar payına sahip olduğuna işaret eden Mavuş, ABD ve İngiltere'de depolarının olduğunu aktardı.Avrupa'ya ihracat yaptıklarını, son dönemde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in kendileri için önemli bir pazarlar haline geldiğini söyleyen Mavuş, şunları kaydetti: "Yani Amerika, Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere devam eden müşteri portföyümüze son dönemde Hindistan katıldı. Rusya ile askıya alınmış projelerimiz vardı. Şimdi Rusya'da özellikle 1.6 benzinli motorun imalatı başlayacak ve Rusya bu ülkeler arasına eklenmiş olacak. Üretimimizin yüzde 70'i ihracata gidiyor. Yerli otomotiv kullanıcıları arasında da Türk Traktör, Oyak Renault, TÜMOSAN gibi müşterilerimiz var. Ayrıca milli savunma sanayimizin yanında yer alıyoruz. Tankların yenilenmesi sırasında ESTAŞ kam mili temin ederek bu yenilenmede önemli rol oynuyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik milli tank, milli tank motoru yani Altay ile alakalı çalışmalarda ESTAŞ'ı göreceğiz. Yaygın bir şekilde Renault, Nissan ve Mitsubishi fabrikalarına eksantrik mili gönderiyoruz."

Mavuş, ESTAŞ'ın aynı zamanda eksantrik mili yedek parçası ürettiğini ve portföyünde 2 bine yakın ürün bulunduğunu belirterek, "Bu yönüyle dünyadaki en büyük eksantrik mili yedek parçası üreticisi konumunda. Dolayısıyla Yeni Zelanda'dan ABD'ye, oradan Meksika'ya kadar oldukça geniş bir yelpazemiz var." dedi.

HER ŞEY ABD AMBARGOSU İLE BAŞLADI

Bugün dünyada adından söz ettiren firmanın kuruluşu, elde ettiği başarı kadar ilginç. Firmanın kuruluş hikayesini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, her şeyin 1973 yılında ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı ambargo ile başladığını belirterek, "O yıllar Amerikan arabalarının yedek parçaları, ambargo dolayısı ile bulunamıyordu. Parça arayan bir kişi firmamızın kurucusu olan aynı zamanda tornacı olan Halis Vermezoğlu’nun yanına giderek kendisine kırılan kav milinin benzerini yapmasını ister. Vermezoğlu birkaç parçayı bir araya getirerek bir torna tezgahı oluşturur ve parçanın aynısını üretmeyi başarır. Bu tezgah 1983 yılına kadar kullanılmıştır. Biz de bu gün firmanın temelini oluşturan bu tezgahı fabrikamızda sergiliyoruz" dedi.