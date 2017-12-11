11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Barcelona kırmızıda geçti

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Barcelona kırmızıda geçti
LaLiga'nın lideri Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yendi.
Barcelona kırmızıda geçti Barcelona kırmızıda geçti Barcelona kırmızıda geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal'i 2-0 yendi.

Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı Villarreal'de Daniel Raba 60. dakikada Sergio Busquets'e yaptığı sert faulle direkt kırmızı kart görerek son yarım saatte takımını sahada 10 kişi bıraktı. 64. dakikada Bakambu'nun gördüğü sarı karta itirazlarını sürdüren Villarreal yardımcı teknik direktörü Quique Alvarez de hakem tarafından tribüne gönderildi.

Rakibin eksik olmasını iyi değerlendirerek ataklarını yoğunlaştıran Barcelona, 72. dakikada Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bu kez Lionel Messi ile Villarreal ağlarını havalandıran Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada Barcelona'da sakat olan Andres İniesta, maç kadrosuna alınmadı.

Puanını 39'a çıkaran ve liderliğini sürdüren Barcelona, ikinci sıradaki Valencia ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. İki hafta sonra Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde Real Madrid ile Barcelona arasındaki puan farkı da 8'de kaldı. 15. hafta sonunda Villarreal ise 21 puanla 6. sırada yer aldı.

Öte yandan Barcelona forması ile 525. golünü atan Lionel Messi, bir kulüpte en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 3. olan Almanların efsane futbolcusu Gerd Müller'i (Bayern Münih) yakaladı.

Messi'nin önünde sadece 534 golle Josep Bican (Slavia Prag) ve 634 golle Pele (Santos) bulunuyor.

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