11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,999 -0.04
  • Dolar: 3,8353 -0.54
  • Euro: 4,5054 -0.90

Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!

»
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın skandal Kudüs kararıyla ilgili soru üzerine '22 yıldır bunu bekliyorduk, doğru olanı yaptık' yanıtını verdi.
Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!
Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk! Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk! Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haley, "Amerikan halkının 22 yıldır istediği bir adımı attıklarını" söyledi.

"BÜTÜN BAŞKANLAR BUNU İSTEMİŞTİ"

Haley, altı ay önce Senato'da büyük çoğunluğun ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını desteklediğini belirterek, Cumhuriyetçi ya da Demokrat her başkan adayının "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve elçiliğin oraya taşınması gerektiğini söylediğini" iddia etti.

"DOĞRU OLANI YAPTIK! 22 YILDIR BUNU BEKLİYORDUK"

Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken neden şimdi bu kararın alındığı sorusuna ise Haley, "Doğru olanı yaptık, 22 yıldır başkanların etrafındaki herkes beklenmesini söyledi ama Başkan Trump artık beklemeyecek." cevabını verdi.

KÜSTAH SÖZLER: KABULLENİRLERSE BARIŞ GELİR

Nikki Haley, ABD'nin bu adımının İsrail ve Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve şiddet olaylarına neden olduğu değerlendirmesi üzerine, "Her iki taraf da gerçeği kabullenirse barış gelir. Kıyamet kopmadı. Taraflar masaya gelecek ve Kudüs'ün nasıl olması gerektiğine karar verecek, biz de bu sürece destek vereceğiz."ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Filistin’i sırtından bıçakladıFilistin’i sırtından bıçakladıKudüs provokasyonu İslam dünyasında infiale neden olurken, Bahreyn Filistin’i sırtından bıçakladı.
22 İsrail askerini tek başına korkutan genç adam22 İsrail askerini tek başına korkutan genç adam22 İsrail askerinin korkuyla gözaltına aldığı Fevzi El Junidi (16), intifadanın sembolü oldu.
Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın skandal Kudüs kararıyla ilgili soru üzerine '22 yıldır bunu bekliyorduk, doğru olanı yaptık' yanıtını verdi.
Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli olduDünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu25'e yakın İsrail askerinin gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi'nin nerede tutulduğu belli oldu.
Trump'ı kızdıracak benzetmeTrump'ı kızdıracak benzetmeABD eski Başkanı Barack Obama, ABD'de "demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çok çabuk bozulabileceği" uyarısında bulundu.
Netanyahu'dan gerilimi tırmandracak açıklama!Netanyahu'dan gerilimi tırmandracak açıklama!İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Kudüs gerilimini tırmandıracak skandal bir açıklama geldi.
  • Kassam Tugayları'ndan İsrail'e tehdit10 Aralık 2017 Pazar 16:00
  • Vatikan'dan Kudüs açıklaması!10 Aralık 2017 Pazar 15:00
  • İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal çağrı!10 Aralık 2017 Pazar 12:58
  • Dünya devine rest çekti!10 Aralık 2017 Pazar 11:31
  • Trump hakkında ilginç iddia!10 Aralık 2017 Pazar 10:15
  • 'Defol Netanyahu'10 Aralık 2017 Pazar 10:14
  • Suudi Prens’ten Filistin liderine: Sabırlı ol!10 Aralık 2017 Pazar 10:09
  • İbadi duyurdu: Irak'ta savaş sona erdi!09 Aralık 2017 Cumartesi 17:20
  • Down sendromlu Filistinli gence gözaltı09 Aralık 2017 Cumartesi 16:00
  • Irak resmen duyurdu! Yakında başlıyor09 Aralık 2017 Cumartesi 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri