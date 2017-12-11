Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın skandal Kudüs kararıyla ilgili soru üzerine '22 yıldır bunu bekliyorduk, doğru olanı yaptık' yanıtını verdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haley, "Amerikan halkının 22 yıldır istediği bir adımı attıklarını" söyledi.

"BÜTÜN BAŞKANLAR BUNU İSTEMİŞTİ"

Haley, altı ay önce Senato'da büyük çoğunluğun ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını desteklediğini belirterek, Cumhuriyetçi ya da Demokrat her başkan adayının "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve elçiliğin oraya taşınması gerektiğini söylediğini" iddia etti.

"DOĞRU OLANI YAPTIK! 22 YILDIR BUNU BEKLİYORDUK"

Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken neden şimdi bu kararın alındığı sorusuna ise Haley, "Doğru olanı yaptık, 22 yıldır başkanların etrafındaki herkes beklenmesini söyledi ama Başkan Trump artık beklemeyecek." cevabını verdi.

KÜSTAH SÖZLER: KABULLENİRLERSE BARIŞ GELİR

Nikki Haley, ABD'nin bu adımının İsrail ve Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve şiddet olaylarına neden olduğu değerlendirmesi üzerine, "Her iki taraf da gerçeği kabullenirse barış gelir. Kıyamet kopmadı. Taraflar masaya gelecek ve Kudüs'ün nasıl olması gerektiğine karar verecek, biz de bu sürece destek vereceğiz."ifadelerini kullandı.