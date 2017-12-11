Son hamleleri de çöktü! FETÖ için büyük yıkım

ABD merkezli düşünce kuruluşu THO'nun Başkanı Ali Çınar, Sarraf üzerinden kurulan kumpasın fiyaskoya dönüşmesinin FETÖ için bir yıkım olduğunu söyledi.

ABD merkezli düşünce kuruluşlarından Turkish Heritage Organizasyon (THO), Gezi provokasyonundan bu yana Türkiye'ye yönelik iftira ve karalama kampanyalarına yönelik güçlü ve etkili bir mücadele veriyor.

Son dönemde başta FETÖ ile mücadele ve Ortadoğu'daki son gelişmeler olmak üzere Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok önemli konuda organizasyonlarla adını duyuran Turkish Heritage Organizasyon'un (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD'deki Rıza Sarraf kumpasıyla ilgili olarak, "Her operasyonda olduğu gibi bu kumpası da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sarraf tiyatrosu onlar için yeni bir yıkım oldu" dedi.

Sabah'a konuşan Çınar konuyla ilgili şunları söyledi:



"ÇOK UMUT BAĞLAMIŞLARDI, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR"



Şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sarraf davasının ilk gününde mahkeme salonu FETÖ'cülerden geçilmiyordu. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapılıyor ve ilgi görüyorlardı. Çok umut bağlamışlardı. Türkiye kamuoyu buradaki kumpasın farkına vardı. Ortada çok açık bir tiyatro vardı. Bugün gelinen noktada istediklerini elde edemedikleri gibi Türkiye karşıtı bir kara propaganda merkezi oldukları artık tescil edilmiş oldu. Her operasyonda olduğu gibi bu kumpası da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sarraf tiyatrosu onlar için yeni bir yıkım oldu.

"2019 SEÇİMLERİNİ ETKİLEMEYİ PLANLIYORLARDI"

Türkiye'deki kamuoyunu etkileyip 2019 seçimlerinde belirleyici olmaya çalışıyorlar. Amaçları ellerine geçen her fırsatta Türkiye'yi yıpratmak. Dahası Türkiye'ye dönmeyi planları bile yapıyor olabilirler. Türkiye'de FETÖ tehlikesi püskürtülmüş olabilir. Ancak yurtdışında hala operasyon güçleri var. Dikkatli olmak gerekir.

"SÜREKLİ KASIM-ARALIK AYLARINI İŞARET EDİYORLARDI"

ABD'deki Türk toplumunun Türkiye ile bir birlik beraberliği var. Bu dava ile bu birliğin çatırdayacağını düşünüyorlardı. Ancak süreç bekledikleri gibi gelişmedi. ABD kamuoyunda da Türkiye kamuoyunda da bunun bir karşılığı olmadı. Her ne kadar bazı ABD'li medya kuruluşlarını kendi argümanları doğrultusunda kullansalar da istedikleri kamuoyunu oluşturamadılar. Zaten Türkiye kamuoyu da sadece ABD'yi ilgilendiren tek taraflı bir ambargonun delinmiş olma iddiası ile çok fazla meşgul olmadı. Sürekli kasım ve aralık ayına işaret eden örgüt, tabanını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Sürekli Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu bir stratejinin örgüt tabanında ciddi rahatsızlıklar oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan bir merkez haline dönüşmek sürdürülebilir bir şey değil. Bu bence büyük bir kırılmaya neden olacaktır. Yaklaşık 5 yıldır bu örgütün yaptığı operasyonların tamamının hüsranla sonuçlanması ve son umut olan Sarraf davasının da uluslararası kamuoyunda ilgi görmemesi FETÖ tabanının demoralize olmasına neden olduğunu gözlemliyoruz.