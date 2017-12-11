Böyle bir vurgun yok! Aile boyu yolsuzluk

Battal İlgezdi’nin himaye ettiği akrabaları, okul için imar izni verilmeyen alana konut yaptı sonra da özel bir koleje kiralayıp büyük rant elde etti.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkındaki 4 önemli suçlamadan biri de akrabalarının da karıştığı imar hukuksuzluğu oldu. Akrabaları tarafından Battal İlgezdi'nin himayesinde, okul için imar izni verilmeyen alana konut yaptırıldığı ve ardından söz konusu alanın okula verilerek kira alındığı ortaya çıktı. Yapılan rezidanslardan da adı geçen aile yakınlarına daire verildi.

İçişleri Bakanlığı raporunda, Battal İlgezdi'nin belediye başkanı seçildikten ticari işlerini kız kardeşinin çocuğu Özkan Kınalı üzerinden yürüttüğü, işlerinin bir bölümünde de eniştesi Nurettin Şahin ile bacanağı Özer Çetin Şenyurt'u kullandığı aktarıldı.

2012'de, 1918 ada 2 nolu imar parselin mülkiyeti, enişte ve bacanak tarafından 4 milyon 750 bin TL'ye satın alındı.

150 BİN DOLARA KİRAYA VERİLDİ

Ataşehir Belediyesi, yeğen Özkan Kınalı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Erguvan Teknik Grup İnşaat A.Ş ve enişte Nurettin Şahin adına burada 1+1 daire inşaatı için izin verdi. Bitiminden sonra da aylık 150 bin dolara özel bir okula kiraya verildi. İlgezdi ve yakınları böylece inanılmaz bir rant elde etti.

Bu noktaya yakın mesafedeki Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 rezidansları da benzer yöntemle aynı şirket tarafından inşa edildi. Bu 2 rezidanstan İlgezdi'nin eniştesi Nurettin Şahin ve çocukları ile İlgezdi'nin yeğeni Özkan Kınalı'nın yakınlarına 11 daire satıldı. İlgezdi ve yakınları hakkında haksız mal edinme iddiasıyla dava açıldığı ve davanın derdest olduğu aktarıldı.

Sabah