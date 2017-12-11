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Türk profesörün gururlandıran MIT başarısı

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Türk profesörün gururlandıran MIT başarısı
Türk profesör Asuman Özdağlar, Massachusetts Institute of Technology’de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na getirildi.
Türk profesörün gururlandıran MIT başarısı Türk profesörün gururlandıran MIT başarısı Türk profesörün gururlandıran MIT başarısı

Oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Türk Prof. Dr. AsumanÖzdağlar, ABD’nin prestijli eğitim kuruluşlarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na getirildi.

43 yaşındaki Özdağlar, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nde aldıktan sonra 1996’da gittiği ABD’de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre bölümün geçici başkanı Anantha Chandraksan, Özdağlar’a görevini devrederken “Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider” dedi.

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