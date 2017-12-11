11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Kurşun yağmurunun ardından platonik aşk çıktı!

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Kurşun yağmurunun ardından platonik aşk çıktı!
Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen kadın cinayetinin ardından platonik aşk çıktı.
Kurşun yağmurunun ardından platonik aşk çıktı! Kurşun yağmurunun ardından platonik aşk çıktı! Kurşun yağmurunun ardından platonik aşk çıktı!

Olay, dün gece Osmangazi’ye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Öz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Y. (61), Nafiye Şahin’in (40) evinin önüne geldi.

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Burada tabancasını çıkartan Kemal Y., Şahin’i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi Şahin, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından firar eden şüpheli Gürsu ilçesinde düzenlenen operasyon Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİN ARDINDAN PLATONİK AŞK ÇIKTI

Öte yandan Nafiye Şahin’in Kemal Y.’nin Avdancık’taki tarlasında çalıştığı öğrenildi. Karısının öldüğü belirtilen Kemal Y.’nin Şahin’in istememesine rağmen kadına musallat olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin ‘neden yaptığınız ve pişman mısınız?’ sorusu üzerine şüpheli, "İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramla benimle oynadı. 250 bin lira paramı aldı" iddiasında bulundu.

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