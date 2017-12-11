Domuz sandığı arkadaşını vurdu!

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Karayakup köyü Arfundalık mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim D. (40) domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı Adnan Akçaalan'ı (45) vurdu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden avlanmak için bölgeye geldikleri öğrenilen avcıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Akçaalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri İbrahim D'yi gözaltına aldı.
İbrahim D'nin jandarmaya verdiği ifadede "Arkadaşımı yaban domuzu sanarak ateş ettim" dediği belirtildi.
Akçaalan'ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.