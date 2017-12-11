11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,999 -0.04
  • Dolar: 3,8353 -0.54
  • Euro: 4,5054 -0.90

Domuz sandığı arkadaşını vurdu!

»
Domuz sandığı arkadaşını vurdu!
Bartın'ın Kozcağız beldesinde avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Domuz sandığı arkadaşını vurdu! Domuz sandığı arkadaşını vurdu! Domuz sandığı arkadaşını vurdu!

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Karayakup köyü Arfundalık mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim D. (40) domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı Adnan Akçaalan'ı (45) vurdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden avlanmak için bölgeye geldikleri öğrenilen avcıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Akçaalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri İbrahim D'yi gözaltına aldı.

İbrahim D'nin jandarmaya verdiği ifadede "Arkadaşımı yaban domuzu sanarak ateş ettim" dediği belirtildi.

Akçaalan'ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Domuz sandığı arkadaşını vurdu!Domuz sandığı arkadaşını vurdu!Bartın'ın Kozcağız beldesinde avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
‘ByLock’çu kadın imam için kırmızı bülten‘ByLock’çu kadın imam için kırmızı bültenFETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2 çocuğuyla Japonya’ya giden örgütün üst düzey kadın imamı Dilek S. hakkında ‘kırmızı bülten’ talep edildi.
Son hamleleri de çöktü! FETÖ için büyük yıkımSon hamleleri de çöktü! FETÖ için büyük yıkımABD merkezli düşünce kuruluşu THO'nun Başkanı Ali Çınar, Sarraf üzerinden kurulan kumpasın fiyaskoya dönüşmesinin FETÖ için bir yıkım olduğunu söyledi.
Türk firmasını dünya devi yapan 'ABD ambargosu'Türk firmasını dünya devi yapan 'ABD ambargosu'Bir Türk sanayi kuruluşu, dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve dünyanın en güçlü motorlarına sahip araçlarının yer aldığı Formula yarışlarında damgasını vurdu.
İran'dan şaşırtan mesaj!İran'dan şaşırtan mesaj!İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail’le ilişkisini kesmesi ve Yemen’e yönelik bombardımanları durdurması durumunda Suudi Arabistan’la ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.
Türkiye'den Irak'a DEAŞ tebriğiTürkiye'den Irak'a DEAŞ tebriğiDışişleri Bakanlığınca, Irak'ın DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak hükümeti tebrik edildi.
  • İşte iptal olan İDO seferleri10 Aralık 2017 Pazar 23:57
  • Cumhurbaşkanılığı'ndan Netanyahu'ya sert cevap10 Aralık 2017 Pazar 21:24
  • Telefonda hakaret edenler yandı!10 Aralık 2017 Pazar 21:03
  • Bakan Arslan’dan hızlı tren müjdesi10 Aralık 2017 Pazar 19:43
  • Artık parayla satılacak!10 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • ABD'den kritik ziyaret!10 Aralık 2017 Pazar 18:38
  • İstanbul'da Kudüs için büyük miting10 Aralık 2017 Pazar 18:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü10 Aralık 2017 Pazar 18:17
  • Milyonlarca memura müjde! Ocak'tan itibaren...10 Aralık 2017 Pazar 17:00
  • O ülke karıştı...ABD Konsolosluğu önünde çatışma!10 Aralık 2017 Pazar 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri