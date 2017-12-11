CHP’li belediyelerin büyük korkusu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelere çevrildi.

Özellikle İstanbul ilçe belediyelerinde müfettiş telaşı yaşanıyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Kartal'da müfettiş incelemesi sürdüğünü, Muğla ve Edirne belediyelerinin ise bugünden itibaren rutin teftişe gireceğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'da "Hesapları benimle, benimle hesaplaşsınlar. Bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.



BEŞİKTAŞ'A SESSİZ KALDI

Her fırsatta CHP'li belediyelerin ranta izin vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, Ataşehir belediyesinin yanı sıra daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarına da sessiz kalmıştı. Hazinedar'la ilgili yolsuzluk iddialarının ardından, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Bülent Kuşoğlu ve Oktay Sındır'ın hazırladığı yolsuzluk dosyası Kılıçdaroğlu'na sunulmuş ancak CHP lideri dosyayı sümenaltı etmiş, "Hep iddia var. Rüşvet belgesi yok" demişti.

Sabah