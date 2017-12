22 İsrail askerini tek başına korkutan genç adam

22 İsrail askerinin korkuyla gözaltına aldığı Fevzi El Junidi (16), intifadanın sembolü oldu.

Filistinli gazeteci Wisam Hashlamoun, Üçüncü İntifada'nın sembolü haline gelen fotoğrafın hikayesini Yeni Şafak'a anlattı: “Bu karenin bir sembol olacağı aklıma gelmedi. Düşündüğüm tek şey İsrail’in çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistinliler’e uyguladığı şiddeti göstermekti."

ABD Başkanı Donald Trump’ın İslam dünyasını ayağa kaldıran Kudüs kararı Filistin’de 3. İntifada’yı başlattı. Sokaklara çıkan binlerce Filistinli İsrail askerlerine karşı direniş başlattı. İsrail askerlerinin gerçek mermi atışlarına ve sert müdahalesine maruz kalan Filistinliler, günlerdir El Halim, Ramallah, Kudüs, Batı Şeria, Beytullahim’de Müslümanların ilk kıblesini korumak için mücadele ediyor.

22 İsrail askerinin ortasında gözleri bağlı bir şekilde gözaltına alınan 16 yaşındaki Filistinli gencin fotoğrafı, İsrail’in Filistinlilerden ne kadar korktuğunu da tüm dünyaya gösterdi.

MÜCADELENİN SEMBOLÜ OLDU

Her gün şiddetli çatışma haberlerinin geldiği bölgelerde basın mensupları da zor şartlar altında dünyaya son gelişmeleri duyurmak için çalışıyor. Her fotoğraf ve her haberde Filistinlilerin şanlı direnişine dair bilgiler yer alırken, Filistinli gazeteci Wisam Hashlamoun’un çektiği bir fotoğraf 3. İntifada’nın sembolü haline geldi. 22 İsrail askerinin ortasında gözleri bağlı bir şekilde gözaltına alınan 16 yaşındaki Filistinli gencin fotoğrafı, İsrail’in Filistinlilerden ne kadar korktuğunu da tüm dünyaya gösterdi.

GAZETECİ OLMANIZ ÖNEMLİ DEĞİL

Direnişin başladığı günden beri bölgede fotoğraf çeken Filistinli gazeteci Wisam Hashlamoun, fotoğrafın hikayesini Yeni Şafak’a anlattı. Fotoğrafı El Halil kentinde çektiğini ve çekerken bu kadar güçlü bir kare olduğunu düşünmediğini söyleyen Hashlamoun, o an yaşadıklarını şöyle anlattı: "50’ye yakın İsrail askeri eylem sırasında vahşice gençlerin üzerine saldırdı. İsrail askerleri asla gazeteci olmanıza önem vermez. Vahşice herkesin üzerine saldırdılar. Ben o sırada askerlerden biraz uzaklaştım. O genç yere düştü ve kafasından yaralandı. Onu ayağa kaldırıp etrafını çevirdiler. O sırada ben de onların saldırılarından kurtulmaya çalışıyordum."

Wisam Hashlamoun, olayları yakından takip etmeye ve çatışmaların içinden fotoğraflar çekmeye devam ediyor.

ŞİDDETİ GÖSTERMEK İSTEDİM

Eylemler başladığından bu yana meydanlarda olan Hashlamoun, bu fotoğrafın böylesine etkili olmasından ise memnuniyet duyduğunu söyledi ve ekledi: "Elbette fotoğrafı çektiğim sırada, bu karenin bir sembol olacağı aklıma gelmedi. Düşündüğüm tek şey İsrail’in çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistinliler’e uyguladığı şiddeti göstermekti. Allah yardım etti ve bu fotoğraf çok ses getirdi." Haslamoun fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki Muhammed Fevzi El- Junidi’nin halen tutkulu olduğunu da belirtti.

İlaç almaya gitmişti!

22 İsrail askeri tarafından gözleri bağlı olarak gözaltına alınan Muhammed Fevzi El- Junidi’nin ailesi genç çocuktan haber alamadığını söyledi. El-Junidi’nin amcası Reşad El- Junidi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu fotoğraflara bakmak insanlara bu kadar acı verirken ailesi olarak bizim yaşadıklarımız gerçekten çok ağır. 16 yaşında silahsız bir çocuğu tıpkı bir suçlu gibi yakalayıp götürdüler. Etraftakilerden yaralı olduğunu öğrendik. Onunla görüşmemize izin vermiyorlar. Babası ve annesi çok hasta. Babası beş ameliyat geçirdi. Ailesiyle Fevzi ilgileniyordu. O sırada da ailesine ilaç ve yiyecek almak için dışarı çıkmıştı. Nasıl savunmasız bir çocuğa böylesine vahşice saldırıyorlar. Bize sadece bugün saat 13.30'da mahkemesi olduğu bildirildi. Ne halde olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ancak bunlar bizi yıldıramaz. Mücadelemiz her zaman devam edecek. Biz Filistin'in çocuklarıyız. Bu karara asla razı olmayacağız. Çocuklarımıza kalbine ve aklına Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kazıdık. Bunu asla silemezler."

