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Filistin’i sırtından bıçakladı

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Filistin’i sırtından bıçakladı
Kudüs provokasyonu İslam dünyasında infiale neden olurken, Bahreyn Filistin’i sırtından bıçakladı.
Filistin’i sırtından bıçakladı Filistin’i sırtından bıçakladı Filistin’i sırtından bıçakladı

ABD Başkanı Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından İslam ülkeleri karara yönelik ortak ve sert tepki göstermeye çabalarken, Bahreyn’den ihanet gibi bir karar geldi. Bahreyn Kralı Halife, ülkesinden bir heyeti “barış ve hoşgörü” mesajı vermek amacıyla İsrail’e gönderdi. BAE’nin postacısı Bahreyn, bu kararla İslam coğrafyasını ve Filistin direnişini sırtından bıçakladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararı İslam dünyasında infiale neden olurken, Körfez monarşisi Bahreyn’den, İsrail’e yardım eli uzandı. Kudüs’e ihanet gibi ziyaretin talimatını Bahreyn Kralı Hamas bin İsa el Halife’nin verdiği ortaya çıktı. İsrail’in Kanal2 televizyonunun haberine göre, ihanet ziyaretinde, aralarında din adamlarının da bulunduğu “This is Bahrain” adlı heyet, Kral Halife’nin talimatıyla İsrailli yetkililerle görüşmek üzere başkent Tel-Aviv’e geldi. Bahreynli heyet, İsrail Dışişleri Bakanlığından bir heyet eşliğinde Kudüs’ü de ziyaret etti. Heyetin ziyareti, İsrail’in kutsal şehir üzerindeki hakimiyetini 'zımnen kabul' olarak değerlendirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgeye yönelik emellerinde postacı olarak kullandığı Bahreyn yönetimi, böylece skandal bir karara daha imza atarak adeta İslam coğrafyasını ve Filistin’i sırtından bıçakladı. Bahreyn daha önce de İsrail ile ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesini savunmuştu.

DİYALOGÇU HEYET

İsrail’e ihanet ziyaretinde bulunan Bahreyn heyetinin “birlikte yaşam ve hoşgörü” ve “barış” gibi diyalogcu mesajlar vermeyi amaçladığı açıklandı. Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ziyarette bulunan heyetin, kentteki diğer uğrak noktalarına ilişkin başka ayrıntıya yer verilmeyen haberde, heyettekilerin, Kral Halife ve ülkesi adına İsrail’e barış ve kardeşlik mesajı getirdiği belirtildi. Kudüs’te intifada ateşinin bir kez daha yakıldığı bir dönemde bir Arap ülkesinden yapılan ziyaret, İsrail’in işgalci politikalarına destek olarak değerlendirildi.

İSRAİL’İN SAFINDA

İsrailli kaynaklara göre, Bahreyn Kralı Halife, Eylül ayında ABD’ye düzenlediği seyahatte Los Angeles kentinde Yahudi merkezi tarafından düzenlenen “Yahudi soykırımını” anma törenine katılmıştı. Törende konuşma yapan Kral Halife, Arapların İsrail karşıtlığını kınayarak, İsrail vatandaşlarının ülkesini ziyaret edebileceğini söylediği belirtilmişti.

FİLİSTİN’E RAĞMEN

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Ilımlı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda” demişti. Netanyahu, “Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim, Filistinlilere rağmen devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Derin ilişki

2011’de yayınlanan Wikileaks belgelerinde, Bahreyn ile İsrail arasına “istihbarat ve güvenlik” alanında derin ilişkiler bulunduğu belirtilmişti. Belgelere göre Körfez ülkesinin İsrail ile işbirliğini daha ileri boyutlara taşımak istediği de değerlendiriliyordu.

Yeni Şafak

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