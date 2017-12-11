Hainler birbirlerine düştüler

FETÖ/PDY’nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock üzerinden gerçekleştirdikleri yazışmalar bir bir dosyalara ekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren son ByLock yazışmasında FETÖ’cüler, firari Can Dündar ve muhalif kesimin kendilerini kullandığı değerlendirmesinde bulunuyor. Ergün Yüksel isimli bir örgüt üyesinin paylaştığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

BUNLAR BİZİ SEVMEZ

“Abi bu Can Dündar gibiler bizi cibilli olarak sevmez. Hemen yumuşayıp koyvermemek lazım. Adamlar ne Ekrem Dumanlı, ne Mehmet Baransu, ne de Hidayet Karaca gözaltına alındığında kıllarını kıpırdatmadı. Son olaylarda çok özgüvenleri geldi. Bizi güçsüz, kendilerine mahkum görüyorlar. Ama dostumuz değiller. Bunu unutmadan adım atmalıyız. Onlar da bize öyle yaklaşıyor. AKP ile kavgada lazımız diye düşünüyorlar herhalde.”

Yeni Şafak