11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,805 -0.17
  • Dolar: 3,8256 -0.25
  • Euro: 4,5063 0.02

Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır

»
Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen Kudüs temalı sempozyumda, ABD'ye ticari boykot uygulama çağrısında bulunuldu.
Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır

Başkent Novakşot'ta düzenlenen Kudüs temalı sempozyuma katılan din adamları, İslam ve Arap dünyasında faaliyet gösteren şirketlere, ABD'yi boykot etme ve ABD mallarını ithal etmeme çağrısı yaptı.

Katılımcılar ayrıca, Arap halklarına, ABD yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından dönünceye kadar intifadaya devam etme, Moritanya hükümetine de Washington ile ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrının övüldüğü sempozyumda, Arap liderlerinin de benzer tavır içinde olması istendi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrin operasyonuna Rus engeli!Afrin operasyonuna Rus engeli!Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi Afrin’den çıkartma planlarında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Rusya’dan geri adım sinyali geldiği öğrenildi.
İsrail polisinden şehit mezarlığına alçak baskınİsrail polisinden şehit mezarlığına alçak baskınİsrail polisi Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Bab el-Rahme kabristanlığına baskın düzenleyerek iki Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.
Tacizci Trump'ın başı büyük beladaTacizci Trump'ın başı büyük beladaABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "Trump'ı cinsel tacizle suçlayan kadınlar dinlenmeli." dedi.
Mescid-i Aksa baş imamı: Erdoğan’a minnettarızMescid-i Aksa baş imamı: Erdoğan’a minnettarızBaş İmam Şeyh Ömer Avadallah Kısvani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya Müslümanlarının duygularına tercüman olduğunu söyledi.
Terör örgütüne silah yağdırdılar! Detayları şoke ettiTerör örgütüne silah yağdırdılar! Detayları şoke ettiDEAŞ’ın bittiği açıklandı ama ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yardıma devam edecek.
Katar ile İngiltere arasında Typhoon anlaşmasıKatar ile İngiltere arasında Typhoon anlaşmasıKatar, İngiltere'den 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alımını içeren bir anlaşma imzaladı.
  • Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır11 Aralık 2017 Pazartesi 09:04
  • Filistin’i sırtından bıçakladı11 Aralık 2017 Pazartesi 08:43
  • 22 İsrail askerini tek başına korkutan genç adam11 Aralık 2017 Pazartesi 08:39
  • Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!11 Aralık 2017 Pazartesi 07:15
  • Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu10 Aralık 2017 Pazar 23:56
  • Trump'ı kızdıracak benzetme10 Aralık 2017 Pazar 19:46
  • Netanyahu'dan gerilimi tırmandracak açıklama!10 Aralık 2017 Pazar 19:39
  • Kassam Tugayları'ndan İsrail'e tehdit10 Aralık 2017 Pazar 16:00
  • Vatikan'dan Kudüs açıklaması!10 Aralık 2017 Pazar 15:00
  • İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal çağrı!10 Aralık 2017 Pazar 12:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri