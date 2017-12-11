Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır

Başkent Novakşot'ta düzenlenen Kudüs temalı sempozyuma katılan din adamları, İslam ve Arap dünyasında faaliyet gösteren şirketlere, ABD'yi boykot etme ve ABD mallarını ithal etmeme çağrısı yaptı.

Katılımcılar ayrıca, Arap halklarına, ABD yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından dönünceye kadar intifadaya devam etme, Moritanya hükümetine de Washington ile ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrının övüldüğü sempozyumda, Arap liderlerinin de benzer tavır içinde olması istendi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.