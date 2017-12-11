11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,805 -0.17
  • Dolar: 3,8256 -0.25
  • Euro: 4,5063 0.02

İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

»
İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrasında sabaha karşı hayata veda etti.
İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

Çağlar'ın dün gece 01.00 sıralarında kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı, sabaha karşı ise vefat ettiği öğrenildi. 

2013 yılından bu yana İTO Başkanlığını yürüten Çağlar, 57 yaşındaydı.  

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

İbrahim Çağlar, 1960 yılında İstanbul'un Erenköy ilçesinde dünyaya geldi. 7 yaşından itibaren kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Çağlar, böylece ticarete ilk adımını atmış oldu. İlkokulun ardından Güneş Koleji'nde eğitimini sürdüren İbrahim Çağlar, lise eğitimini de Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1977 yılında lise mezuniyetinin ardından ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.'yi kurdu ve iş hayatına atıldı. 18 yaşında başlamış olduğu ticaret hayatını günümüzde tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren İbrahim Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yapan İbrahim Çağlar, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

1999 yılında Meclis üyeliği ile İstanbul Ticaret Odası'nda göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İbrahim Çağlar, 11 Aralık 2017 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altının gramı haftaya düşüşle başladıAltının gramı haftaya düşüşle başladıAltının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi.
3 milyar dolarlık ithalata neşter3 milyar dolarlık ithalata neşterTürkiye, “Millî Enerji ve Maden Politikası” çerçevesinde yerli kömür üretimine hız verdi.
Deutsche Bank`tan Bitcoin uyarısıDeutsche Bank`tan Bitcoin uyarısıDeutsche Bank, "Bitcoin çılgınlığı gelecek yıl piyasa için gerçek bir risk yaratabilir" açıklamasını yaptı.
Akkuyu NGS'de saha incelemesiAkkuyu NGS'de saha incelemesiAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) sınırlı çalışma izni kapsamında yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor.
Erdoğan talimatı verdi! 81 ili ilgilendiren projeErdoğan talimatı verdi! 81 ili ilgilendiren projeAK Parti, 81 ili ilgilendiren proje için ocak ayı itibarıyla sahaya inecek.
Kartta onaya dikkat!Kartta onaya dikkat!Kredi kartını internette kullanmak için 17 Ağustos'a kadar onay vermek gerekiyordu. Ancak vatandaş ilgisiz davranınca onay süresi 31 Aralık'a ertelenmişti.
  • ESK dondurulmuş tavuk satacak11 Aralık 2017 Pazartesi 10:00
  • Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar11 Aralık 2017 Pazartesi 09:13
  • İTO Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti11 Aralık 2017 Pazartesi 09:12
  • Ülkede Bitcoin şaşkınlığı!11 Aralık 2017 Pazartesi 07:20
  • Mehmet Şimşek'ten şirketlere önemli uyarı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:00
  • İthalata damping önlemi freni09 Aralık 2017 Cumartesi 13:31
  • Bor madeniyle dünyanın en sert çeliği üretildi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:02
  • THY filosuna 40 uçak daha katacak09 Aralık 2017 Cumartesi 12:57
  • Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:49
  • ABD'li devin Kocaeli fabrikasını sarsan iddia!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri