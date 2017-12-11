Mescid-i Aksa baş imamı: Erdoğan’a minnettarız

Baş İmam Şeyh Ömer Avadallah Kısvani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya Müslümanlarının duygularına tercüman olduğunu söyledi.

Kudüs'te başlayan yangının ateşi ortalığı yakmaya devam ederken direnişin sembol yerlerinden biri olan Mescidi Aksa'da yaklaşık 30 yıldır çeşitli görevlerde bulunan, Baş İmam ve Müdürlük görevini yürüten Şeyh Ömer Avadallah Kısvani, önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın Kudüs'ün sahibi olmadığını söyleyen Kısvani şunları anlattı:

KUDÜS TEHLİKEDE OLURSA DÜNYA TEHLİKEDE OLUR

Bu toprakların sahibi olmayan biri tüm kuralları çiğneyerek, bu toprakların sahibi olmayan başka birine vermiş. ABD, bu açıklamasıyla tarafsızlığını yitirmiş açıkça Filistin'e karşı İsrail'e destek vermiştir. Zalimlere birlikte Müslümanlara daha fazla zulüm etmeye başlamıştı. Biz bu kararı kesinliklinle kabul etmiyoruz. Allah'ın emriyle Kudüs, biz Müslümanlara verilmiştir. Biz de sonsuza kadar bize emanet eden bu şehri korumaya devam edeceğiz. Bunun aksini iddia etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bu kararı alanların bunu da unutmaması gerekir. Eğer Kudüs tehlikede olursa tüm dünya tehlikede olur.

TÜM MÜSLÜMANLAR AYAĞA KALKMALI

Bu kararı kabul etmek demek Kudüs'ü adım adım kaybetmek demektir. Eğer bu kararı kabul ederseniz. Yarın Mescid-i Aksa'yı, Kubbet-üs Sahra'yı kaybederiz. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların bu karara karşı çıkması gerekir. Trump'ın aptallıklarına başkaldırması gerekir.

TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ

Düşman şimdi çok güçlü. Hepimizin birlik olma zamanı gelmiştir. Türkiye'nin dört bir tarafında Kudüs için düzenlenen gösterileri gördük. Bu hepimizi sevindirdi. Türk halkı, Türk Devleti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yanımızda oldu. Bize de, Kudüs'e de her zaman sahip çıktılar. Mescid-i Aksa'dan tüm Türk halkına minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail için 'Terörist bir devlettir' dedi. Başkalarının topraklarını işgal eden bir ülke tabiiki de teröristtir. Erdoğan, tüm dünya Müslümanlarının duygularına tercüman oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı. Teşkilata bağlı 57 ülke Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmeli . Eğer buradan ortak bir karar çıkarsa Trump geri adım atmak zorunda kalabilir.

Sabah