11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 153,805 -0.17
  • Dolar: 3,8256 -0.25
  • Euro: 4,5063 0.02

Tacizci Trump'ın başı büyük belada

»
Tacizci Trump'ın başı büyük belada
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "Trump'ı cinsel tacizle suçlayan kadınlar dinlenmeli." dedi.
Tacizci Trump'ın başı büyük belada Tacizci Trump'ın başı büyük belada Tacizci Trump'ın başı büyük belada

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ABD'deki cinsel taciz iddialarına ilişkin, söz konusu Trumpbile olsa cinsel taciz mağduru kadınların dinlenmesi, seslerinin duyulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'de son dönemlerde sinema, medya ve siyaset çevresinden birçok kişi hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin, söz konusu ABD Başkanı Donald Trump bile olsa tacize uğrayan kadınların dinlenmesi gerektiğini ifade etti. 

Haley, Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cinsel tacize uğrayan kadınların cesurca yaşadıklarını anlatmasına dikkati çeken Haley, cinsel tacizle sadece siyasette değil, Hollywood'un da arasında bulunduğu her sektörde karşılaşıldığını söyledi.

Haley, ABD Başkanı Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin bir soruya, "Cinsel tacize uğradığını söyleyen her kadın dinlenmeli, sesleri duyulmalı. Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını seçimlerden önce duymuştuk. Tacize uğradığını ya da kötü muameleye maruz kaldığını düşünen her kadın konuşma hakkına sahip" yanıtını verdi. 

TRUMP'İN KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASI

Trump'ın Kudüs' İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Haley, "Amerikan halkının 22 yıldır istediği bir adımı attıklarını" söyledi.

Haley, altı ay önce Senato'da büyük çoğunluğun ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını desteklediğini belirterek, Cumhuriyetçi ya da Demokrat her başkan adayının "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve elçiliğin oraya taşınması gerektiğini söylediğini" iddia etti. 

Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken neden şimdi bu kararın alındığı sorusuna ise Haley, "Doğru olanı yaptık, 22 yıldır başkanların etrafındaki herkes beklenmesini söyledi ama Başkan Trump artık beklemeyecek" cevabını verdi. 

Nikki Haley, ABD'nin bu adımının İsrail ve Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve şiddet olaylarına neden olduğu değerlendirmesi üzerine, "Her iki taraf da gerçeği kabullenirse barış gelir. Kıyamet kopmadı. Taraflar masaya gelecek ve Kudüs'ün nasıl olması gerektiğine karar verecek, biz de bu sürece destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin de Haley, "Bizim için şu an en büyük tehlike Kuzey Kore. Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrin operasyonuna Rus engeli!Afrin operasyonuna Rus engeli!Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi Afrin’den çıkartma planlarında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Rusya’dan geri adım sinyali geldiği öğrenildi.
İsrail polisinden şehit mezarlığına alçak baskınİsrail polisinden şehit mezarlığına alçak baskınİsrail polisi Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Bab el-Rahme kabristanlığına baskın düzenleyerek iki Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.
Tacizci Trump'ın başı büyük beladaTacizci Trump'ın başı büyük beladaABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "Trump'ı cinsel tacizle suçlayan kadınlar dinlenmeli." dedi.
Mescid-i Aksa baş imamı: Erdoğan’a minnettarızMescid-i Aksa baş imamı: Erdoğan’a minnettarızBaş İmam Şeyh Ömer Avadallah Kısvani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya Müslümanlarının duygularına tercüman olduğunu söyledi.
Terör örgütüne silah yağdırdılar! Detayları şoke ettiTerör örgütüne silah yağdırdılar! Detayları şoke ettiDEAŞ’ın bittiği açıklandı ama ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yardıma devam edecek.
Katar ile İngiltere arasında Typhoon anlaşmasıKatar ile İngiltere arasında Typhoon anlaşmasıKatar, İngiltere'den 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alımını içeren bir anlaşma imzaladı.
  • Moritanya'dan İslam ülkelerine örnek tavır11 Aralık 2017 Pazartesi 09:04
  • Filistin’i sırtından bıçakladı11 Aralık 2017 Pazartesi 08:43
  • 22 İsrail askerini tek başına korkutan genç adam11 Aralık 2017 Pazartesi 08:39
  • Haley: 22 yıldır bu kararı bekliyorduk!11 Aralık 2017 Pazartesi 07:15
  • Dünyanın konuştuğu kahramanın akıbeti belli oldu10 Aralık 2017 Pazar 23:56
  • Trump'ı kızdıracak benzetme10 Aralık 2017 Pazar 19:46
  • Netanyahu'dan gerilimi tırmandracak açıklama!10 Aralık 2017 Pazar 19:39
  • Kassam Tugayları'ndan İsrail'e tehdit10 Aralık 2017 Pazar 16:00
  • Vatikan'dan Kudüs açıklaması!10 Aralık 2017 Pazar 15:00
  • İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal çağrı!10 Aralık 2017 Pazar 12:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri