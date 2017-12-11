11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Korsana karşı Türk koridoru

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Korsana karşı Türk koridoru
Ticaret gemilerine saldıran korsanlarla mücadele için Aden Körfezi’nde kurulan Birleşik Görev Kuvveti, bölgede güvenli geçiş koridoru açacak.
Korsana karşı Türk koridoru Korsana karşı Türk koridoru Korsana karşı Türk koridoru

Son yıllarda ülkelerin ticaret gemilerine korsanların saldırmasıyla milyarlarca dolar zararın ortaya çıkması üzerine çok uluslu olarak kurulan ve bölgede devriye görevi yürüten Birleşik Görev Kuvveti, haydutlarla mücadelede yeni bir yöntemi devreye soktu.

Daha önceleri ülkelerin deniz kuvvetlerini temsilen birer firkateyin dönüşümlü olarak Aden Körfezi, Somali karasuları ile Hint Okyanusu’nda devriye atıyordu. Birleşik Görev Kuvveti, alınan yeni kararla korsanların saldırılarda sıkça kullandıkları bölgeyi Güvenli Geçiş Koridoru oluşturarak gemilerin güvenliğini sağlayacak. Buna göre askeri gemiler Aden Körfezi, Babül Medneb Boğazı ile Kızıldeniz’in güneyindeki bölgede sıralı olarak koridor oluşturarak gemilerin geçişini sağlayacak. Türkiye’den de bir fırkateynin önümüzdeki günlerde görev için bölgeye gideceği öğrenildi. Çok uluslu olan Birleşik Askeri Kuvvet Karargahı’na bağlı olarak Türkiye, İngiltere, ABD, Avustralya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in askeri gemileri bulunuyor.

Sayıda düşüş var

Öte yandan Uluslararası Denicilik Bürosu (IMB), 2017’nin ikinci denizlerde yaşanan korsan faaliyetleriyle ilgili raporunu da açıkladı. Yaşanan saldırılarda geçtiğimiz yılın ikinci göre düşüş yaşandığı belirtildi. IMB Deniz Haydutluğu Raporlama Merkezi, kendilerine bildirilen olay sayılarının geçtiğimiz yıl 97 iken 2017’nin ikinci 87 olayın bildirildiği açıklandı. Olaylarda korsanların 63 gemiye çıktığı, 20’sine saldırdığı,4 gemiyi kaçırdığı, 41 deniz mürettebatını esir aldığı bunlardan ikisini öldürüp birini ise yaraladığı belirtildi. IMB’nin raporuna göre ise saldırıların yoğunlukta yaşandığı bölgenin ise Somali açıkları ile Aden Körfezi bölgesinin olduğu kaydedildi

Komuta 4 kez TSK’ya geçti

Birleşik Görev Kuvveti’ne ilk olarak 2009’da destek veren Türkiye, 2009, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında 4 kez birliğin komuta görevini de yürüttü.Türkiye, böylece NATO’daki görevlerinin dışında Birleşmiş Milletler görevinde de ilk defa denizde çok uluslu bir gücün komutanlığını yürütmüş oldu. Birleşik Görev Kuvvetini deniz haydutluğuyla mücadelenin yanı sıra muhtelif terör örgütlerine finansal destek sağlayabilen kömür ve diğer hammaddelerin deniz yoluyla taşınmasının engellemesi görevi de bulunuyor. Türkiye bölgede son olarak MİLGEM TCG Büyükada ile bölgede görev almıştı. 

Vatan

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