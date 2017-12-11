11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Fazla para böyle yuva yıktı!

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Fazla para böyle yuva yıktı!
Kilisli işadamı Süreyya Beşe'nin ölümünün arkasından bıraktığı 90 milyon dolarlık yüklü miras, çocuklarının yuvasını yıktı.
Fazla para böyle yuva yıktı! Fazla para böyle yuva yıktı! Fazla para böyle yuva yıktı!

İşadamı Süreyya Beşe ölümünün ardından bıraktığı 90 milyon dolarlık mirasın büyük çoğunluğunu ikinci eşi Bircan Beşe'den olan Süreyya Can Beşe ve Didem Beşe Baytekin boşanma şoku ile karşı karşıya kaldılar. Kardeşi Süreyya Can Beşe'ye mirastan aslan payı aldığı için mirasın iptali davası açan Didem Beşe Aytekin daha sonra 12 yıllık eşi Seyfi Beşe'den boşandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davasında bir çocuklarının velayeti de anneye verildi.

Ablası Didem Beşe'nin boşanmasından 4 ay sonra Süreyya Can Beşe'ye eşi İdil Beşe tarafından boşanma davası açıldı. İdil Beşe avukatı Sibel Engin tarafından açılan boşanma davasında eşi Can Beşe'nin alkol, zina, psikolojik ve zihinsel şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Boşanma dilekçesinde 10 yıllık evli olduklarını belirten avukat Sibel Engin, Can Beşe'den 15 milyon lira tazminat ve üç çocuğu içinde aylık 44 bin TL nafaka talep etti. Eşi idil Beşe'nin açtığı boşanmasına karşılık 200 bin TL'lik tazminat dava açan Can Beşe ise iddiaların gerçek dışı olduğunu eşinin çocukları Hollanda'ya kaçırmak ve orada hayatını devam ettirmek için bu yola bu yola başvurduğunu ileri sürdü.

DEV MİRAS

İşadamı Süreyya Can Beşe ölümünün ardından 90 milyon dolarlık miras bırakmıştı. İlk eşinden olan üç çocuğu mirasın iptali için dava açmışlardı. İkinci eşinden olan çocukları Didem Beşe kardeşi Can Beşe'nin mirastan fazla pay aldığını ileri sürerek avukatı Müge Özarmağan aracılığı hem kardeşine hem üvey annesi Bircan Beşe'ye dava açarak mirasın iptalini istemişti.

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